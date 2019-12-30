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2019-12-30T10:39+0300
https://ria.ru/20191230/1563007104.html
Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года
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РИА Новости

Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

10:39 30.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
"В соответствии с частью 5 статьи 30 федерального закона "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года", - говорится в документе.
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Медведев поручил Минфину , Минтрансу, Минпромторгу, Минэкономразвития и госкорпорации по атомной энергии "Росатом" при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий плана.
Также госкомиссия по вопросам развития Арктики предоставит на утверждение в правительство РФ планы реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, направленные на развитие грузопотока по Севморпути.
В пояснительной записке к документу отмечается, что план сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков. Планом предусмотрена как реализация мероприятий федерального проекта "Северный морской путь" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, так и реализация дополнительных мероприятий, направленных на развитие сырьевой базы и СМП на период до 2035 года.
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Ранее пресс-служба "Росатома" сообщила, что план предусматривает мероприятия, разбитые на три основные этапа: до 2024 года, до 2030 и до 2035 года. В нём прописан большой спектр мероприятий - от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике.
Также сообщалось, что отдельное внимание уделено аварийно-спасательной готовности, а также вопросам, находящимся в ведении МЧС и Минобороны.
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