Медведев утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"В соответствии с частью 5 статьи 30 федерального закона "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года", - говорится в документе.

Медведев поручил Минфину , Минтрансу , Минпромторгу, Минэкономразвития и госкорпорации по атомной энергии " Росатом " при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий плана.

Также госкомиссия по вопросам развития Арктики предоставит на утверждение в правительство РФ планы реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, направленные на развитие грузопотока по Севморпути.

В пояснительной записке к документу отмечается, что план сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков. Планом предусмотрена как реализация мероприятий федерального проекта "Северный морской путь" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, так и реализация дополнительных мероприятий, направленных на развитие сырьевой базы и СМП на период до 2035 года.

Ранее пресс-служба "Росатома" сообщила, что план предусматривает мероприятия, разбитые на три основные этапа: до 2024 года, до 2030 и до 2035 года. В нём прописан большой спектр мероприятий - от развития инфраструктуры под крупные инвестиционные проекты и подготовки условий для транзитного судоходства по СМП до решения проблем медицины и кадрового обеспечения судоходства в Арктике.