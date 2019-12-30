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Суд в Калмыкии приостановил дело Елены Батуриной на время розыска
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РИА Новости

Суд в Калмыкии приостановил дело Елены Батуриной на время розыска

10:36 30.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Березин / Перейти в фотобанкЕлена Батурина
Елена Батурина
© РИА Новости / Сергей Березин
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете в отношении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, предпринимательницы Елены Батуриной до установления ее местонахождения, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Дело приостановлено до розыска обвиняемой", - сказал собеседник агентства.
Ранее адвокат Дмитрий Савочкин сообщил агентству, что в пятницу суд вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и об избрании меры процессуального принуждения - обязательстве о явке. Он уточнил, что человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд. Адвокат не стал комментировать ни суть уголовного дела о клевете, ни возможные последствия решения суда для Батуриной.
Савочкин представляет интересы Эренцена Манжеева - финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина (брат Елены Батуриной).
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