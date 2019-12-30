Суд в Калмыкии приостановил дело Елены Батуриной на время розыска

Ранее адвокат Дмитрий Савочкин сообщил агентству, что в пятницу суд вынес постановление об объявлении Батуриной в розыск и об избрании меры процессуального принуждения - обязательстве о явке. Он уточнил, что человека объявляют в розыск, когда он знает о возбужденном против него уголовном деле, но не является в суд. Адвокат не стал комментировать ни суть уголовного дела о клевете, ни возможные последствия решения суда для Батуриной.