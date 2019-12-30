Минздрав проверит красноярский санаторий, где персонал унижал детей

КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Красноярского края проводит проверку по факту инцидента в детском противотуберкулезном санатории "Пионерская речка", где грубо обращаются с детьми, сообщили РИА Новости в минздраве.
Красноярский телеканал "ТВК" опубликовал видео одной из посетительниц санатория, где снято как мальчик плачет и держится за голову, а женщина в белом халате грубо хватает его за руку и встряхивает.
После другая женщина грозится сдать ребенка в "дурку", где его "обколят".
"Сразу же в санаторий с поверкой выехали представители минздрава и главный врач. Материалы проверки переданы в прокуратуру. В настоящее время сотрудники, фигурирующие на видео с детьми, не работают", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что проверка продолжается, выясняются все обстоятельства.