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Минздрав проверит красноярский санаторий, где персонал унижал детей
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РИА Новости

Минздрав проверит красноярский санаторий, где персонал унижал детей

10:14 30.12.2019
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© Depositphotos / belchonockРасстроенный ребенок сидит на полу
Расстроенный ребенок сидит на полу
© Depositphotos / belchonock
Расстроенный ребенок сидит на полу. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения Красноярского края проводит проверку по факту инцидента в детском противотуберкулезном санатории "Пионерская речка", где грубо обращаются с детьми, сообщили РИА Новости в минздраве.
Красноярский телеканал "ТВК" опубликовал видео одной из посетительниц санатория, где снято как мальчик плачет и держится за голову, а женщина в белом халате грубо хватает его за руку и встряхивает.
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После другая женщина грозится сдать ребенка в "дурку", где его "обколят".
"Сразу же в санаторий с поверкой выехали представители минздрава и главный врач. Материалы проверки переданы в прокуратуру. В настоящее время сотрудники, фигурирующие на видео с детьми, не работают", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что проверка продолжается, выясняются все обстоятельства.
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Опубликовано видео издевательств над детьми педагогом в московской школе
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