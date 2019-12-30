Росатом создал СП с турецкой Ictas в рамках строительства АЭС "Аккую"

"На самой площадке (АЭС "Аккую") у нас появился турецкий партнер - одна из крупнейших частных инвестиционных строительных компаний Ictas. Мы создали альянс. Создано совместное предприятие между Ictas и "Титаном", - сказал Лихачев. "Этот альянс позволяет нам надеяться на успешную реализацию проекта", - добавил глава Росатома.