Росатом создал СП с турецкой Ictas в рамках строительства АЭС "Аккую"

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Основной подрядчик строительства АЭС "Аккую" в Турции "Концерн Титан-2" (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") и турецкая компания Ictas создали совместное предприятие для сооружения этой атомной станции, сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
"На самой площадке (АЭС "Аккую") у нас появился турецкий партнер - одна из крупнейших частных инвестиционных строительных компаний Ictas. Мы создали альянс. Создано совместное предприятие между Ictas и "Титаном", - сказал Лихачев. "Этот альянс позволяет нам надеяться на успешную реализацию проекта", - добавил глава Росатома.
Церемония начала строительства энергоблока №1 АЭС "Аккую" состоялась весной 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС планируется в 2023 году, потом - по блоку каждый год.
Проект АЭС "Аккую" реализуется по схеме "строй, владей, эксплуатируй", по которой российская сторона построит атомную станцию и будет ей управлять.