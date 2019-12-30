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Фильм "Холоп" возглавил российский прокат по итогам выходных
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РИА Новости

Фильм "Холоп" возглавил российский прокат по итогам выходных

10:12 30.12.2019
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© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, по предварительным данным, возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
В центре сюжета — представитель "золотой молодежи" Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.
Второй в предварительном списке лидеров проката стала историко-приключенческая мелодрама "Союз спасения" - фильм собрал 126,8 миллиона рублей.
Лидер прошлой недели "Звездные войны: Скайуокер. Восход" занял третье место, собрав 97,3 миллиона рублей (общие сборы - 522,5 миллиона рублей).
На четвертой строчке расположился мультфильм "Иван Царевич и Серый волк-4" со сборами 87,5 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2", собравшая 79,3 миллиона рублей миллиона рублей за уик-энд.
Кадр из фильма Холоп
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КультураКино и сериалыНовости культурыМария МироноваИван Охлобыстин
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