РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Принятый в Черногории закон о свободе вероисповеданий грозит массовым нарушением прав верующих и изъятием храмов у канонической Церкви, как это уже происходило ранее на Украине, говорится в патриаршем и синодальном послании, которое публикует в понедельник сайт Московского патриархата.
Заявление было одобрено в ходе прошедшего в субботу дистанционного заседания Синода, уточняется в сообщении.
"Принятый закон обеспечивает вовсе не свободу вероисповедания, он направлен на отчуждение от многовековой исторической памяти народа, от унаследованной им отеческой духовной традиции. Голосование в Скупщине запустило процессы, способные в обозримом будущем привести к таким печальным последствиям, как массовое нарушение прав верующих, изъятие храмов у их законных владельцев и передел собственности", - говорится в послании.
Архиереи РПЦ отметили, что все это уже можно было наблюдать на примере Украины, где были приняты подобные законы и где вмешательство политиков в вопросы устроения церковной жизни "не смогло поколебать духовную твердыню канонической Церкви и отвратить от нее народ Божий".
"Более того, это вмешательство привело к утрате высшего государственного поста лицом, которое больше всего стремилось превратить Церковь в свой политический инструмент. Надругательство над Церковью Божией не остается безнаказанным. Народ не простит посягательства на его святыни, а Бог воздает за это осуждением в вечности", - предупредили авторы обращения.
В то же время атака на каноническую Церковь на Украине, говорится в заявлении, нанесла этой стране "незаживающие раны братоубийственной вражды", и такие же последствия грозят и Черногории. В этой стране раскольники при поддержке властей на протяжении многих лет пытаются захватить храмы канонической Церкви - так же, как и на Украине, сообщает РПЦ.
"Это не просто внешнее сходство - в обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами. Поэтому нашим братьям в Черногории так понятны страдания народа Божия Украины, который они всегда стремятся поддерживать в переживаемых им испытаниях", - отметил Синод.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собрались около шести тысяч человек. Участники потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.