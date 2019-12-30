РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Принятый в Принятый в Черногории закон о свободе вероисповеданий грозит массовым нарушением прав верующих и изъятием храмов у канонической Церкви, как это уже происходило ранее на Украине , говорится в патриаршем и синодальном послании, которое публикует в понедельник сайт Московского патриархата

Заявление было одобрено в ходе прошедшего в субботу дистанционного заседания Синода, уточняется в сообщении.

"Принятый закон обеспечивает вовсе не свободу вероисповедания, он направлен на отчуждение от многовековой исторической памяти народа, от унаследованной им отеческой духовной традиции. Голосование в Скупщине запустило процессы, способные в обозримом будущем привести к таким печальным последствиям, как массовое нарушение прав верующих, изъятие храмов у их законных владельцев и передел собственности", - говорится в послании.

Архиереи РПЦ отметили, что все это уже можно было наблюдать на примере Украины, где были приняты подобные законы и где вмешательство политиков в вопросы устроения церковной жизни "не смогло поколебать духовную твердыню канонической Церкви и отвратить от нее народ Божий".

"Более того, это вмешательство привело к утрате высшего государственного поста лицом, которое больше всего стремилось превратить Церковь в свой политический инструмент. Надругательство над Церковью Божией не остается безнаказанным. Народ не простит посягательства на его святыни, а Бог воздает за это осуждением в вечности", - предупредили авторы обращения.

В то же время атака на каноническую Церковь на Украине, говорится в заявлении, нанесла этой стране "незаживающие раны братоубийственной вражды", и такие же последствия грозят и Черногории. В этой стране раскольники при поддержке властей на протяжении многих лет пытаются захватить храмы канонической Церкви - так же, как и на Украине, сообщает РПЦ.

"Это не просто внешнее сходство - в обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами. Поэтому нашим братьям в Черногории так понятны страдания народа Божия Украины, который они всегда стремятся поддерживать в переживаемых им испытаниях", - отметил Синод.