Истребитель МиГ-35 получит новую кабину

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация ( Объединенная авиастроительная корпорация ( ОАК ) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь

По словам собеседника агентства, компания уже ведет переговоры с зарубежными партнерами.

МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицированы одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. На девяти точках внешней подвески истребитель может нести широкий спектр вооружений: управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности; ракеты класса "воздух — поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей; корректируемые авиационные бомбы; неуправляемые ракеты; авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 килограммов.

Истребитель способен решать широкий спектр задач, в том числе наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях; проводить воздушную разведку с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств; перехватывать современные средства воздушного нападения.