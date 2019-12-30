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2019-12-30T14:52+0300
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Истребитель МиГ-35 получит новую кабину
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РИА Новости

Истребитель МиГ-35 получит новую кабину

10:05 30.12.2019 (обновлено: 14:52 30.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) создаст экспортный вариант истребителя МиГ-35 с новой кабиной, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
По словам собеседника агентства, компания уже ведет переговоры с зарубежными партнерами.
Авиационный комплекс МиГ-35
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МиГ-35 оснащен новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицированы одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. На девяти точках внешней подвески истребитель может нести широкий спектр вооружений: управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности; ракеты класса "воздух — поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей; корректируемые авиационные бомбы; неуправляемые ракеты; авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 килограммов.
Истребитель способен решать широкий спектр задач, в том числе наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону ПВО днем и ночью в любых погодных условиях; проводить воздушную разведку с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств; перехватывать современные средства воздушного нападения.
Экспортная версия МиГ-35 отличается от обычной измененной геометрией планера и обновленной системой бортового радиолокационного оборудования. Комплектация предусматривает оснащение радаром с активной фазированной решеткой (АФАР), способным захватывать и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно.
Читайте полный текст интервью Юрия Слюсаря >>
Самолет МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
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265543313
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МиГ-35Объединенная авиастроительная корпорацияЮрий СлюсарьРоссияБезопасность
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