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2019-12-30T09:53+0300
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В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы
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РИА Новости

В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы

09:53 30.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ЧИТА, 30 дек - РИА Новости. Два преступника во второй раз за два месяца сбежали из психиатрической больницы имени Кандинского в Чите - одного из них уже удалось поймать, рассказали РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Пропажа пациентов обнаружилась еще в минувшую пятницу, однако прессе об этом сообщили только сейчас.
"Днем 29 декабря местонахождение Федора Ланина установлено. В настоящее время продолжаются поиски Ивана Мирсанова. На его обнаружение ориентированы наружные наряды полиции, проводится работа с родственниками и знакомыми", - уточнили в УМВД.
Первый побег из той же психбольницы 27-летний Федор Ланин и 23-летний Иван Мирсанов совершили в начале ноября. Беглецов задержали за сутки, а из больницы были уволены два охранника.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Ланин попал в психбольницу за убийство, Мирсанов – за воровство.
Из-за второго кряду побега прокуратура, как следует из релиза, начала проверку в региональном Минздраве.
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