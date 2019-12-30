В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы

ЧИТА, 30 дек - РИА Новости. Два преступника во второй раз за два месяца сбежали из психиатрической больницы имени Кандинского в Два преступника во второй раз за два месяца сбежали из психиатрической больницы имени Кандинского в Чите - одного из них уже удалось поймать, рассказали РИА Новости в понедельник в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Пропажа пациентов обнаружилась еще в минувшую пятницу, однако прессе об этом сообщили только сейчас.

"Днем 29 декабря местонахождение Федора Ланина установлено. В настоящее время продолжаются поиски Ивана Мирсанова. На его обнаружение ориентированы наружные наряды полиции, проводится работа с родственниками и знакомыми", - уточнили в УМВД.

Первый побег из той же психбольницы 27-летний Федор Ланин и 23-летний Иван Мирсанов совершили в начале ноября. Беглецов задержали за сутки, а из больницы были уволены два охранника.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Ланин попал в психбольницу за убийство, Мирсанов – за воровство.