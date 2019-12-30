В Башкирии подросток получил ожоги, запуская фейерверк во дворе дома

УФА, 30 дек – РИА Новости. Несовершеннолетний житель башкирского Стерлитамака получил ожоги при запуске фейерверка во дворе жилого дома, он госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел 29 декабря вечером во дворе многоквартирного дома по улице Блюхера дом 19 в городе Стерлитамак.
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"При использовании пиротехнического изделия получил ожоги юный молодой человек 2002 года рождения. Он госпитализирован в ожоговое отделение городской больницы", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Спасатели предупреждают жителей региона в праздничном настроении не забывать о мерах безопасности, соблюдать правила эксплуатации пиротехники.