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В Башкирии подросток получил ожоги, запуская фейерверк во дворе дома
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РИА Новости

В Башкирии подросток получил ожоги, запуская фейерверк во дворе дома

09:52 30.12.2019
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкФейерверк
Фейерверк
© РИА Новости / Валентин Егоршин
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Фейерверк. Архивное фото
УФА, 30 дек – РИА Новости. Несовершеннолетний житель башкирского Стерлитамака получил ожоги при запуске фейерверка во дворе жилого дома, он госпитализирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошел 29 декабря вечером во дворе многоквартирного дома по улице Блюхера дом 19 в городе Стерлитамак.
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"При использовании пиротехнического изделия получил ожоги юный молодой человек 2002 года рождения. Он госпитализирован в ожоговое отделение городской больницы", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Спасатели предупреждают жителей региона в праздничном настроении не забывать о мерах безопасности, соблюдать правила эксплуатации пиротехники.
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Республика БашкортостанМЧС РФСтерлитамакПроисшествия
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