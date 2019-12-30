Минобороны получит модернизированные Су-34М по новому контракту

"По новому контракту мы будем поставлять эти самолеты уже в облике Су-34М. По оценкам, возможности модернизированного бомбардировщика вдвое превосходят существующий вариант. Самолет очень перспективный, и я уверен, что он еще долгие годы будет модернизироваться и производиться", - сказал Слюсарь.