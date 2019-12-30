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Новое оружие России
2019-12-30T11:27+0300
https://ria.ru/20191230/1563005581.html
Минобороны получит модернизированные Су-34М по новому контракту
https://cdn22.img.ria.ru/images/155840/61/1558406110_0:387:2948:2045_1036x0_80_0_0_609343bceabb02b130abca7c86d00f11.jpg
РИА Новости

Минобороны получит модернизированные Су-34М по новому контракту

09:49 30.12.2019 (обновлено: 11:27 30.12.2019)
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Истребители-бомбардировщики Су-34 . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) по новому контракту с Минобороны России будет поставлять фронтовые бомбардировщики в модернизированном варианте Су-34М, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
"По новому контракту мы будем поставлять эти самолеты уже в облике Су-34М. По оценкам, возможности модернизированного бомбардировщика вдвое превосходят существующий вариант. Самолет очень перспективный, и я уверен, что он еще долгие годы будет модернизироваться и производиться", - сказал Слюсарь.
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.
Читайте полный текст интервью Юрия Слюсаря >>
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Новое оружие РоссииСу-34Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Объединенная авиастроительная корпорацияЮрий СлюсарьБезопасность
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