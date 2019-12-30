В Сибири отстранили от работы водителя и кондуктора, высадивших детей

"Кондуктор отстранена от работы, и водителя мы тоже отстраняли на два дня, сейчас даже переводим на другой маршрут. Ситуация там такая, что в ней надо бы разбираться, но мы всегда встаем на сторону детей. Какие-то меры мы должны были принять. Не важно, по какой причине, но ребятишки вышли", - сказал собеседник агентства.