В Сибири отстранили от работы водителя и кондуктора, высадивших детей

НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Компания-перевозчик в Новосибирске временно отстранила от работы водителя и кондуктора автобуса, из которого несколькими днями ранее якобы высадили в метель двух школьниц, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель директора ИП Кобенко В.А. Олег Живогляд.
Ранее местные СМИ сообщили, что 25 декабря двух девочек семи и 11 лет высадили из автобуса №29, так как у старшей не оказалось с собой транспортной карты и денег на проезд. Школьницам пришлось идти несколько остановок пешком.
"Кондуктор отстранена от работы, и водителя мы тоже отстраняли на два дня, сейчас даже переводим на другой маршрут. Ситуация там такая, что в ней надо бы разбираться, но мы всегда встаем на сторону детей. Какие-то меры мы должны были принять. Не важно, по какой причине, но ребятишки вышли", - сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что, со слов кондуктора, она не выгоняла девочек, а лишь поинтересовалась, как получилось, что родители отправили их к бабушке без денег. По ее словам, девочек из автобуса никто не выгонял – они просто сами вышли на следующей остановке.
"Сейчас практически ежедневно проводятся инструктажи по поводу запрета на высадку детей при любых обстоятельствах, в том числе если они не могут рассчитаться", - отметил Живогляд.