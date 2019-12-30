"Уральские пельмени"потребовали 200 миллионов рублей от экс-директора

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Екатеринбургское ООО "Творческое объединение " Екатеринбургское ООО "Творческое объединение " Уральские пельмени " требует в арбитражном суде Москвы взыскать 200 миллионов рублей с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), подконтрольной экс-директору шоу Сергею Нетиевскому , следует из опубликованного определения суда.

Иск заявлен о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Уральские пельмени". Кроме того, истец требует запретить ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком. Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание по делу на 19 февраля.

По данным Роспатента, товарный знак, вокруг которого возник спор, был зарегистрирован в 2015 году на имя другой компании Нетиевского – First Hand Media. В 2017 году она передала исключительные права на бренд "Уральским пельменям". Знак зарегистрирован для таких товаров и услуг, как реклама, развлечения, одежда, компьютеры, компакт-диски и т.д.

Ранее арбитражный суд Москвы назначил на 28 января предварительные слушания по иску "Уральских пельменей" к First Hand Media. В нем истец просит взыскать компенсацию в размере 1,8 миллиона рублей за использование другого своего бренда. Тот товарный знак "Уральские пельмени" был зарегистрирован Роспатентом на имя правопредшественника истца в 2007 году с приоритетом от 2005 года.

Ранее в декабре столичный арбитражный суд вернул "Уральским пельменям" без рассмотрения два иска к ИФМ на общую сумму 210 миллионов рублей. Иски были возвращены по просьбе истца, причины отказа от исковых требований в материалах суда не уточняются. Участники "Уральских пельменей" сейчас ведут сразу несколько судебных разбирательств с компаниями Нетиевского.