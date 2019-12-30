Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-12-30T09:30+0300
https://ria.ru/20191230/1563005086.html
Синод РПЦ призвал поместные церкви поддержать верующих в Черногории
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/05/1556350523_0:285:2500:1691_1036x0_80_0_0_d75f34471672803d419b9e5e0896156e.jpg
РИА Новости

Синод РПЦ призвал поместные церкви поддержать верующих в Черногории

09:28 30.12.2019 (обновлено: 09:30 30.12.2019)
488
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской православной церкви. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви призвал все поместные Церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории. Об этом говорится в патриаршем и синодальном послании, которое публикует в понедельник сайт Московского патриархата.
"Обращаемся ныне ко всем Поместным Православным Церквам с призывом поддержать каноническую Церковь в Черногории. Нависшая над ней опасность не должна никем из нас восприниматься как далекая и чужая. То, что пытаются навязать сегодня верующим Черногории, завтра может постичь любую из Церквей", - говорится в послании.
Мило Джуканович
28 декабря, 16:16Религия и мировоззрение
Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича
Архиереи РПЦ назвали принятый в Черногории закон о свободе вероисповеданий "актом поддержки раскола путем ослабления канонической Церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства - тем более несправедливую, что Черногория является государством светским".
"Произвольно и незаконно вторгаясь в область канонического права, власти страны отрицают очевидную и легко доказуемую преемственность канонической Церкви, настаивая на ее перерегистрации, выводящей Церковь за рамки правового поля и поставляющей ее под удар агрессивного национализма", - отмечается в заявлении.
Синод обратился также к мировому сообществу с призывом не допустить попрания прав религиозных общин в Черногории, напомнив, что серьезные замечания к новому закону о свободе вероисповеданий ранее высказала Европейская комиссия за демократию через право.
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
24 декабря, 08:00Религия и мировоззрение
"На чужие грабли": украинский сценарий в православной Черногории
"Очевидно, что этот законодательный акт игнорирует волеизъявление значительной части населения страны. Необходимо отметить, что принцип отделения религиозных общин от государства, формально закрепленный в 14 статье Конституции (Устава) Черногории, на деле грубо нарушается государственным руководством страны, открыто взявшим курс на создание "новой церкви", которая служила бы их политическим интересам", - говорится в послании.
В обращении содержится призыв к властям балканского государства пересмотреть проводимую ими политику.
"Призываем и руководителей Черногории опомниться и вместо мифических "великосербских шовинистов" увидеть в православных верующих своих дедов, отцов и матерей, братьев, сестер и детей. Невозможно и бессмысленно объявлять проводником чужого, враждебного влияния каноническую Церковь, объединяющую большинство граждан своей страны", - указали иерархи Синода.
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория. 21 декабря 2019
27 декабря, 15:43Религия и мировоззрение
ФЕПН сравнил события в Черногории с переворотом
Заявление было одобрено в ходе прошедшего в субботу дистанционного заседания Синода, уточнили в РПЦ.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собрались около шести тысяч человек. Участники потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
2711120
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеСвященный Синод РПЦСербская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЧерногория
Рекомендуем
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х Язиджи на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 5 декабря 2017
Антиохийский патриарх готов ехать на собор предстоятелей в Иорданию
Фундамент храма Александра Невского на острове Святой Стефан в Черногории
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
Мило Джуканович
Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл рассказал о "борьбе с Россией" в Черногории
Крещение ребенка
В РПЦ объяснили разрешение "иностранных" имен при крещении
Джорджетт Мосбахер
МИД допустил, что посол США в Польше "не успевала по истории в школе"
Сотрудник полиции Черногории
В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Модернизированный SSJ100 получит отечественные двигатели и новое крыло
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал верующих писать письма поддержки в Черногорию
На улицах Подгорицы
Черногорские политики и журналисты обвинили Сербию в дестабилизации
Автомобиль полиции на Украине
УПЦ: под Винницей сторонники "новой церкви" избили священников
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
"Уральские пельмени"потребовали 200 миллионов рублей от экс-директора
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД обеспокоен принятием в Черногории закона о вероисповедании
Здание посольства РФ в Варшаве
Посольство напомнило премьеру Польши об истории начала Второй мировой
Акция протеста против законопроекта о свободе вероисповедания в Никшиче, Черногория
В Черногории протестующие вступили в перепалку с братом президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Еврокомиссии приветствовали заключение контракта на транзит газа
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал запланированный доход от транзита российского газа
00:32В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря
Лента новостейМолния