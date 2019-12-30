Синод РПЦ призвал поместные церкви поддержать верующих в Черногории

"Обращаемся ныне ко всем Поместным Православным Церквам с призывом поддержать каноническую Церковь в Черногории. Нависшая над ней опасность не должна никем из нас восприниматься как далекая и чужая. То, что пытаются навязать сегодня верующим Черногории, завтра может постичь любую из Церквей", - говорится в послании.

Архиереи РПЦ назвали принятый в Черногории закон о свободе вероисповеданий "актом поддержки раскола путем ослабления канонической Церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства - тем более несправедливую, что Черногория является государством светским".

"Произвольно и незаконно вторгаясь в область канонического права, власти страны отрицают очевидную и легко доказуемую преемственность канонической Церкви, настаивая на ее перерегистрации, выводящей Церковь за рамки правового поля и поставляющей ее под удар агрессивного национализма", - отмечается в заявлении.

Синод обратился также к мировому сообществу с призывом не допустить попрания прав религиозных общин в Черногории, напомнив, что серьезные замечания к новому закону о свободе вероисповеданий ранее высказала Европейская комиссия за демократию через право.

"Очевидно, что этот законодательный акт игнорирует волеизъявление значительной части населения страны. Необходимо отметить, что принцип отделения религиозных общин от государства, формально закрепленный в 14 статье Конституции (Устава) Черногории, на деле грубо нарушается государственным руководством страны, открыто взявшим курс на создание "новой церкви", которая служила бы их политическим интересам", - говорится в послании.

В обращении содержится призыв к властям балканского государства пересмотреть проводимую ими политику.

"Призываем и руководителей Черногории опомниться и вместо мифических "великосербских шовинистов" увидеть в православных верующих своих дедов, отцов и матерей, братьев, сестер и детей. Невозможно и бессмысленно объявлять проводником чужого, враждебного влияния каноническую Церковь, объединяющую большинство граждан своей страны", - указали иерархи Синода.

Заявление было одобрено в ходе прошедшего в субботу дистанционного заседания Синода, уточнили в РПЦ.