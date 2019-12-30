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Модернизированный SSJ100 получит отечественные двигатели и новое крыло
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РИА Новости

Модернизированный SSJ100 получит отечественные двигатели и новое крыло

09:25 30.12.2019 (обновлено: 11:27 30.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100 . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"Семейство Superjet продолжает развиваться и совершенствоваться. Запущены несколько процессов, связанных с повышением надежности, ресурсности планера и систем, изменением цены в сторону понижения, с повышением качества, импортозамещением ряда ключевых агрегатов. Последнее – приоритетная задача. Кроме того, в следующей версии самолет получит новое крыло, новые отечественные двигатели", - сказал Слюсарь.
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По его словам, версии обновленного самолета с другой вместимостью (75-местный) остаются в пуле работ по программе. "Мы наблюдаем за рынком, будем смотреть, какой из вариантов будет удовлетворять перспективным требованиям заказчиков с учетом дополнительных маркетинговых исследований", - сказал глава ОАК.
Ранее заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Юрий Шмотин в интервью РИА Новости рассказал, что задел для создания отечественного двигателя для самолета "Sukhoi Superjet" создается и, если будет контракт, силовую установку создадут в обозримые сроки.
По его словам, для того, чтобы создать двигатель, который по топливной эффективности будет конкурировать с SaM146 и при этом иметь близкий к нему диаметр, нужен газогенератор меньше, чем у ПД-14.
Двигатель SaM146 производится российско-французской компанией PowerJet (совместное предприятие "ОДК-Сатурн" и Safran). "ОДК-Сатурн" в данном проекте отвечает за вентилятор, компрессор, турбину низкого давления, в то время как французская - за основную часть двигателя - газогенератор, - а также агрегаты и сопряжение с бортом.
Читайте полный текст интервью Юрия Слюсаря >>
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Объединенная двигателестроительная корпорацияSukhoi SuperjetЮрий СлюсарьЭкономика
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