Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывался по стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доля.
На первом месте в списке самых богатых россиян в очередной раз оказался один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин: за минувший год он заработал 8,5 миллиарда долларов (рост до 28,2 миллиарда). Вторую строчку занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (стал богаче на 5,2 миллиарда, состояние оценивается в 24,6 миллиарда). Тройку лидеров замыкает совладелец "Лукойла" — Вагит Алекперов: его капитал вырос на 6,22 миллиарда (до 22,3 миллиарда).
Также в топ-10 российских миллиардеров вошли: главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 21,3 миллиарда долларов (рост на 3,46 миллиарда), владелец "Северстали" Алексей Мордашов (плюс 2,51 миллиарда долларов, общее состояние — 20 миллиардов), Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" (плюс 4,35 миллиарда долларов, общий капитал — 18,2 миллиарда), Алишер Усманов (плюс 2,51 миллиарда, рост до 16,7 миллиарда долларов), Роман Абрамович (Evraz) (плюс 2,1 миллиарда, общее состояние — 16,2 миллиарда долларов), бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (плюс 2,83 миллиарда, до 15,3 миллиарда долларов) и, наконец, главный владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (плюс 1,67 миллиарда долларов, капитал вырос до 14,8 миллиарда).
При этом за 2018 год состояние богатейших россиян уменьшилось почти на шесть миллиардов долларов.
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