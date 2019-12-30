Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры

Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index ( Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index ( BBI ).

Индекс рассчитывался по стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доля.

На первом месте в списке самых богатых россиян в очередной раз оказался один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин : за минувший год он заработал 8,5 миллиарда долларов (рост до 28,2 миллиарда). Вторую строчку занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (стал богаче на 5,2 миллиарда, состояние оценивается в 24,6 миллиарда). Тройку лидеров замыкает совладелец "Лукойла" — Вагит Алекперов : его капитал вырос на 6,22 миллиарда (до 22,3 миллиарда).

Также в топ-10 российских миллиардеров вошли: главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 21,3 миллиарда долларов (рост на 3,46 миллиарда), владелец "Северстали" Алексей Мордашов (плюс 2,51 миллиарда долларов, общее состояние — 20 миллиардов), Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" (плюс 4,35 миллиарда долларов, общий капитал — 18,2 миллиарда), Алишер Усманов (плюс 2,51 миллиарда, рост до 16,7 миллиарда долларов), Роман Абрамович (Evraz) (плюс 2,1 миллиарда, общее состояние — 16,2 миллиарда долларов), бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (плюс 2,83 миллиарда, до 15,3 миллиарда долларов) и, наконец, главный владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (плюс 1,67 миллиарда долларов, капитал вырос до 14,8 миллиарда).