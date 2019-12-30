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Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры
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РИА Новости

Названы наиболее разбогатевшие российские миллиардеры

09:19 30.12.2019 (обновлено: 13:21 30.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывался по стоимости акций компаний, в которых у миллиардеров есть доля.
Доллары США
28 декабря, 13:32
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
На первом месте в списке самых богатых россиян в очередной раз оказался один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин: за минувший год он заработал 8,5 миллиарда долларов (рост до 28,2 миллиарда). Вторую строчку занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон (стал богаче на 5,2 миллиарда, состояние оценивается в 24,6 миллиарда). Тройку лидеров замыкает совладелец "Лукойла" — Вагит Алекперов: его капитал вырос на 6,22 миллиарда (до 22,3 миллиарда).
Также в топ-10 российских миллиардеров вошли: главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 21,3 миллиарда долларов (рост на 3,46 миллиарда), владелец "Северстали" Алексей Мордашов (плюс 2,51 миллиарда долларов, общее состояние — 20 миллиардов), Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре" (плюс 4,35 миллиарда долларов, общий капитал — 18,2 миллиарда), Алишер Усманов (плюс 2,51 миллиарда, рост до 16,7 миллиарда долларов), Роман Абрамович (Evraz) (плюс 2,1 миллиарда, общее состояние — 16,2 миллиарда долларов), бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (плюс 2,83 миллиарда, до 15,3 миллиарда долларов) и, наконец, главный владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (плюс 1,67 миллиарда долларов, капитал вырос до 14,8 миллиарда).
При этом за 2018 год состояние богатейших россиян уменьшилось почти на шесть миллиардов долларов.
Бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс
5 ноября, 23:10
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
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Обсудить 229
Владимир ЛисинГеннадий ТимченкоАлексей МордашовЛеонид МихельсонВиктор ВексельбергВладимир ПотанинВагит АлекперовАлишер УсмановРоман АбрамовичЭкономика
Популярные комментарии
Зато народ стал беднее! Путин едет на коне, а народ опять в .......
30 декабря, 09:40
О России думаю
2184416213
Думские миллиардеры? Ну так это и не удивительно.
30 декабря, 09:24
РНРоман Неизвестный
1491119210
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