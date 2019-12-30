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РИА Наука
2019-12-30T10:31+0300
https://ria.ru/20191230/1563004325.html
В Китае на три года осудили генетика за изменение ДНК эмбрионов
https://cdn25.img.ria.ru/images/154969/16/1549691627_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_291c8d2a0dce73904c36ee2b6788f160.jpg
РИА Новости

В Китае на три года осудили генетика за изменение ДНК эмбрионов

08:53 30.12.2019 (обновлено: 10:31 30.12.2019)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinСотрудники лаборатории ученого Хэ Цзянькуя, проводившие исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов
Сотрудники лаборатории ученого Хэ Цзянькуя, проводившие исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Сотрудники лаборатории ученого Хэ Цзянькуя, проводившие исследования, связанные с редактированием ДНК эмбрионов. Архивное фото
ПЕКИН, 30 дек – РИА Новости. Народный суд района Наньшань города Шэньчжэнь на юге КНР в ходе публичного слушания в понедельник приговорил ученого-генетика Хэ Цзянькуя, заявившего в прошлом году о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близняшек, к трем годам тюремного заключения и 3 миллионам юаней штрафа (около 422,5 тысяч долларов), следует из документов суда.
По делу о незаконном осуществлении редактирования генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка с редактированной ДНК, проходят еще двое ученых - Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу.
Сотрудница лаборатории центра ДНК-секвенированию
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Чжан Жэньли приговорен к двум годам заключения и штрафу в 1 миллион юаней (140,8 тысяч долларов), а Цинь Цзиньчжоу - к 1 году и 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней (70,4 тысячи долларов).
В ноябре прошлого года китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Он подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей.
Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения сразу же инициировал расследование по этому поводу. Группа, ведущая расследование резонансного дела, сообщала, что Хэ Цзянькуй действовал самостоятельно на собранные им самим деньги, а его эксперименты серьезно нарушают законы КНР, за что он непременно понесет ответственность.
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Как удалось установить следствию, бывший сотрудник Южного научно-технологического университета в Шэньчжэне Хэ Цзянькуй понял, что редактирование генов может принести ему хорошую прибыль, и в погоне за личной славой и выгодой еще в 2016 году на собственные средства привлек сообщников и использовал технику, уровень безопасности и эффективности которой до сих пор неясны, и намеренно избегая какого-либо надзора и контроля, осуществил официально запрещенный в стране эксперимент по модификации ДНК.
Для того чтобы найти участников для эксперимента, Хэ Цзянькуй подделал заключение этической экспертизы и с марта 2017 года по ноябрь 2018 года привлек 8 пар добровольцев, в которых мужчины были больны ВИЧ, а женщины нет. В итоге забеременели 2 женщины. К моменту, когда история получила широкий резонанс, родились только две девочки – Лулу и Нана, а позже на свет появился еще один ребенок. Судьба, состояние и местонахождение детей неизвестны.
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РИА НаукаХэ ЦзянькуйШэньчжэньКитайВ мире
Популярные комментарии
Что плохого в том, что ребёнок родится без врождённых дефектов? Не надо бояться будущего, его просто надо учиться контролировать.
30 декабря, 10:03
Олег Георгиевич
230201011
Значит геном человека менять ни-ни, а тратить дохренилиард денег фарм фирмам на продление жизни людей больных ВИЧ и СПИДом норм. Логики ноль.
30 декабря, 10:20
СССергей С.
1700013
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