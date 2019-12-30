Глава Приамурья исполнил мечты участников кремлевской "Елки желаний"

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнил два из трех пожеланий с открыток, которые он снял с "Елки желаний" в Большом Кремлевском дворце в Москве, еще один подарок изготавливают на заказ, сообщает правительство региона.

Восьмилетний Тимур Арчаков написал на шаре-открытке, что мечтает о планшете для рисования песком.

"Вручение подарка прошло в резиденции Деда Мороза (в Благовещенске). Для Тимура провели мастер-класс по рисованию песком на световом столе. Другой подарок был передан 79-летней Лидии Владимировне Зелениной. Пенсионерка попросила об электрической швейной машинке со встроенным оверлоком. Подарок вручила замминистра социальной защиты населения Лилия Мезенцева", - сообщает правительство Амурской области.

Предыдущая машинка, по словам пенсионерки, была сделана в послевоенное время и сломалась. Женщина шьет и ремонтирует вещи для внуков, правнуков и соседей. Еще один подарок для 12-летнего Алексея Ульхова из поселка Прогресс изготавливают на заказ.

"Мальчик мечтает о географической карте на стену по системе Брайля. В промышленных масштабах такие настенные карты не делают. Подарок будет обязательно доставлен, но несколько позже", - уточняет правительство региона.

Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил желание 10-летнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне.