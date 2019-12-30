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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-30T08:51+0300
https://ria.ru/20191230/1563004275.html
Глава Приамурья исполнил мечты участников кремлевской "Елки желаний"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/13/1555321385_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2fa2deb5364e62a0cec3f2dd8775f64b.jpg
РИА Новости

Глава Приамурья исполнил мечты участников кремлевской "Елки желаний"

08:51 30.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов исполнил два из трех пожеланий с открыток, которые он снял с "Елки желаний" в Большом Кремлевском дворце в Москве, еще один подарок изготавливают на заказ, сообщает правительство региона.
Восьмилетний Тимур Арчаков написал на шаре-открытке, что мечтает о планшете для рисования песком.
"Вручение подарка прошло в резиденции Деда Мороза (в Благовещенске). Для Тимура провели мастер-класс по рисованию песком на световом столе. Другой подарок был передан 79-летней Лидии Владимировне Зелениной. Пенсионерка попросила об электрической швейной машинке со встроенным оверлоком. Подарок вручила замминистра социальной защиты населения Лилия Мезенцева", - сообщает правительство Амурской области.
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
27 декабря, 13:38
Глава Чувашии исполнил первую детскую мечту с "Елки желаний"
Предыдущая машинка, по словам пенсионерки, была сделана в послевоенное время и сломалась. Женщина шьет и ремонтирует вещи для внуков, правнуков и соседей. Еще один подарок для 12-летнего Алексея Ульхова из поселка Прогресс изготавливают на заказ.
"Мальчик мечтает о географической карте на стену по системе Брайля. В промышленных масштабах такие настенные карты не делают. Подарок будет обязательно доставлен, но несколько позже", - уточняет правительство региона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
27 декабря, 02:05Новый год—2020
Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил желание 10-летнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне.
В рамках акции этого года планируется исполнить 2 тысячи желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Свои желания они могли оставлять до 15 декабря на сайте проекта ЕлкаЖеланий.рф.
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
23 декабря, 16:53Новый год—2020
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Новый год—2020МоскваАмурская областьОбщество
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