Число пострадавших в ДТП в Псковской области возросло до 21 человека

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса с гражданами Белоруссии в Псковской области увеличилось до 21 человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пострадал 21 человек - все граждане Республики Беларусь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в автобусе, следовавшем из Минска в Санкт-Петербург, находились 52 человека - 51 гражданин Белоруссии и один гражданин РФ.
"После ДТП в больницу доставлены 16 человек, в том числе трое детей", - сказал собеседник агентства.