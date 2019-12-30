В Якутии число заболевших корью превысило 50 человек

ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Число заболевших Число заболевших корью Якутии увеличилось до 51, среди них 15 детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На 25 декабря заболевших корью в Якутии было 44 человека. Власти Якутска отменили общегородские ёлки для первоклассников и объявили об отстранении от уроков школьников без прививок.

Ёлка главы Якутии 24-го декабря состоялась после того, как специалисты проверили всех детей и сопровождающих на наличие прививки от кори.

"Управление Роспотребнадзора по РС (Я) информирует о том, что по состоянию на 30 декабря 2019 года зарегистрирован 51 случай кори, в том числе 15 случаев у детей до 17 лет", - рассказали в пресс-службе.

В республике продолжается иммунизация против кори непривитых и не болевших ранее корью детей, работников образовательных учреждений, торговых организаций, развлекательных и досуговых центров, организаций общественного питания и транспорта.

Отмечается, что Минздрав Якутии дополнительно приобрел 15 тысяч доз коревой вакцины. В медицинских организациях города Якутска созданы 52 прививочные бригады. На сегодняшний день привиты более 12 тысяч человек.