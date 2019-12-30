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2019-12-30T08:14+0300
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В Якутии число заболевших корью превысило 50 человек
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РИА Новости

В Якутии число заболевших корью превысило 50 человек

08:14 30.12.2019
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Число заболевших корью в Якутии увеличилось до 51, среди них 15 детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
На 25 декабря заболевших корью в Якутии было 44 человека. Власти Якутска отменили общегородские ёлки для первоклассников и объявили об отстранении от уроков школьников без прививок.
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"Управление Роспотребнадзора по РС (Я) информирует о том, что по состоянию на 30 декабря 2019 года зарегистрирован 51 случай кори, в том числе 15 случаев у детей до 17 лет", - рассказали в пресс-службе.
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Отмечается, что Минздрав Якутии дополнительно приобрел 15 тысяч доз коревой вакцины. В медицинских организациях города Якутска созданы 52 прививочные бригады. На сегодняшний день привиты более 12 тысяч человек.
"По контакту с заболевшими под медицинским наблюдением находится более 10 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей", - добавили в Роспотребнадзоре.
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