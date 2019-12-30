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В якутском селе ликвидировали пожар в котельной, тепло пущено в дома
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РИА Новости

В якутском селе ликвидировали пожар в котельной, тепло пущено в дома

07:40 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра
Работа пожарно - спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарно - спасательного центра . Архивное фото
ЯКУТСК, 30 дек – РИА Новости. Возгорание в котельной в селе Кустур Эвено-Бытантайского национального района ликвидировано, тепло запущено в дома, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.
Ранее сообщалось со ссылкой на главу населенного пункта Константина Старостина о том, что в понедельник утром пожар произошел в котельной, 60 домов, больница и школа остались без тепла в 50-градусный мороз.
В 12.28 часов (06.28 мск) в управлении сообщили о ликвидации возгорания.
"Котельная запущена, разморозки объектов не допущено. Возгорание в насосной станции котельной ликвидировано силами добровольной пожарной команды села", - рассказали в пресс-службе.
Информация по площади пожара уточняется.
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