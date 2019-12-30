В Псковской области опрокинулся автобус с гражданами Белоруссии

Последствия ДТП с участием автобуса на федеральной автодороге Р-23 в Псковской области

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Псковской области на федеральной автодороге Р-23 опрокинулся автобус, пострадали 24 человека, сообщил РИА Новости представитель регионального комитета по здравоохранению. на федеральной автодороге Р-23 опрокинулся автобус, пострадали 24 человека, сообщил РИА Новости представитель регионального комитета по здравоохранению.

Инцидент произошел в двух километрах от населенного пункта Подборовье, на 275-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель.

Автобус, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 52 пассажира: 51 гражданин Белоруссии и один россиянин.

Шестнадцать раненых, в том числе троих детей, доставили в псковскую областную клиническую больницу.

В МВД уточнили, что все пострадавшие получили травмы верхней части тела, в том числе ушибы головы, грудного отдела позвоночника или грудной клетки, а также переломы ключиц.