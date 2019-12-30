Эксперты рассказали, в какие страны россияне отправятся на Новый год

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Большинство выезжающих за рубеж на новогодние каникулы россиян отправятся в Таиланд и Большинство выезжающих за рубеж на новогодние каникулы россиян отправятся в Германию Италию , говорится в исследовании группы "Тинькофф" , которое есть в распоряжении РИА Новости.

"За границу на новогодние каникулы отправляются около 35% авиапутешественников. Самая популярная страна для отдыха зимой — Германия. Туда полетят более 10% от всех туристов, вылетающих за рубеж. Следом в рейтинге популярности находятся Таиланд и Италия — сюда направляются 9% и 8% путешественников соответственно", - сказано в исследовании.

На четвертом месте по популярности среди российских туристов находится Турция, на пятом - Испания. В десятку самых востребованных у россиян новогодних направлений, по данным "Тинькофф", также входят Чехия, Армения, Индонезия, Шри-Ланка и Израиль.

Если рассматривать части света, в которых россияне встретят Новый год, то Европу выбрали 49,7% российских путешественников, Азию – 45,2%. В Америку отправятся 3,3% от всех выезжающих за рубеж туристов, в Африку – 1,5%. Австралию и Океанию на новогодних каникулах посетят 0,3% отправляющихся за границу россиян.