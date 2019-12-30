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Новый год—2020
2019-12-30T07:19+0300
https://ria.ru/20191230/1563002986.html
Эксперты рассказали, в какие страны россияне отправятся на Новый год
https://cdn25.img.ria.ru/images/153297/88/1532978878_0:133:4597:2719_1036x0_80_0_0_234326c12dea363495a78cbc04cdefb5.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, в какие страны россияне отправятся на Новый год

07:18 30.12.2019 (обновлено: 07:19 30.12.2019)
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© AP Photo / Michael ProbstРождественская ярмарка в Берлине, Германия
Рождественская ярмарка в Берлине, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Рождественская ярмарка в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Большинство выезжающих за рубеж на новогодние каникулы россиян отправятся в Германию, Таиланд и Италию, говорится в исследовании группы "Тинькофф", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"За границу на новогодние каникулы отправляются около 35% авиапутешественников. Самая популярная страна для отдыха зимой — Германия. Туда полетят более 10% от всех туристов, вылетающих за рубеж. Следом в рейтинге популярности находятся Таиланд и Италия — сюда направляются 9% и 8% путешественников соответственно", - сказано в исследовании.
На четвертом месте по популярности среди российских туристов находится Турция, на пятом - Испания. В десятку самых востребованных у россиян новогодних направлений, по данным "Тинькофф", также входят Чехия, Армения, Индонезия, Шри-Ланка и Израиль.
Если рассматривать части света, в которых россияне встретят Новый год, то Европу выбрали 49,7% российских путешественников, Азию – 45,2%. В Америку отправятся 3,3% от всех выезжающих за рубеж туристов, в Африку – 1,5%. Австралию и Океанию на новогодних каникулах посетят 0,3% отправляющихся за границу россиян.
Россияне в среднем улетают на зимние каникулы из страны на десять дней, выяснили эксперты. При этом в топ-10 популярных стран 93% россиян летят российскими авиакомпаниями, и только 7% путешественников выбирают иностранных авиаперевозчиков.
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28 декабря, 06:59Туризм
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