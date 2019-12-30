Комитет по туризму Москвы рассказал о постояльцах отелей на Новый год

"Среди лидеров стран дальнего зарубежья по числу постояльцев центральных гостиниц Москвы (с 28 декабря 2019 по 10 января 2020) оказались Германия, Китай, Италия и Франция. Из стран ближнего зарубежья больше всего гостей в столицу приехали из Белоруссии. Лидерами среди регионов России по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тульская области, а также Краснодарский край", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что загрузка номерного фонда московских гостиниц в период новогодних праздников составила почти 95%. Некоторые отели в центре столицы заполнены на 100% туристами из регионов России и из-за рубежа.

Также отмечается, что среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. В комитете пояснили, что на загрузку отелей Москвы позитивно влияет насыщенный событийный календарь — за последние годы практически исчезла ярко выраженная сезонность, что в свою очередь позволяет отелям работать с высокой загрузкой и доходностью круглый год.

"В большинстве отелей была разработана карта праздничных мероприятий. Одной из главных точек притяжения стал фестиваль "Путешествие в Рождество". Для того чтобы гости столицы могли узнать о мероприятиях и достопримечательностях города, в одном из павильонов фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади работает информационный центр для туристов", - добавили в Комитете.