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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-30T08:45+0300
https://ria.ru/20191230/1563002855.html
Комитет по туризму Москвы рассказал о постояльцах отелей на Новый год
https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/85/1562598559_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_8c2b99778836db45522141aac5142136.jpg
РИА Новости

Комитет по туризму Москвы рассказал о постояльцах отелей на Новый год

07:00 30.12.2019 (обновлено: 08:45 30.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГостиница "Националь"
Гостиница Националь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Гостиница "Националь". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Туристы из Германии, Китая, Италии и Франции чаще других гостей из дальнего зарубежья останавливаются в отелях российской столицы на Новый год, загрузка номерного фонда в период новогодних праздников составила почти 95%, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму Москвы.
"Среди лидеров стран дальнего зарубежья по числу постояльцев центральных гостиниц Москвы (с 28 декабря 2019 по 10 января 2020) оказались Германия, Китай, Италия и Франция. Из стран ближнего зарубежья больше всего гостей в столицу приехали из Белоруссии. Лидерами среди регионов России по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тульская области, а также Краснодарский край", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что загрузка номерного фонда московских гостиниц в период новогодних праздников составила почти 95%. Некоторые отели в центре столицы заполнены на 100% туристами из регионов России и из-за рубежа.
Также отмечается, что среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. В комитете пояснили, что на загрузку отелей Москвы позитивно влияет насыщенный событийный календарь — за последние годы практически исчезла ярко выраженная сезонность, что в свою очередь позволяет отелям работать с высокой загрузкой и доходностью круглый год.
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"В большинстве отелей была разработана карта праздничных мероприятий. Одной из главных точек притяжения стал фестиваль "Путешествие в Рождество". Для того чтобы гости столицы могли узнать о мероприятиях и достопримечательностях города, в одном из павильонов фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади работает информационный центр для туристов", - добавили в Комитете.
Помимо этого, туристам напоминают, что по всем возникающим вопросам можно обратиться в туристский контакт-центр, его операторы отвечают на вопросы круглосуточно на русском и английском языках, на китайском. Гости могут узнать, как работает общественный транспорт, что посмотреть в новогодние праздники, как добраться до того или иного объекта.
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Новый год—2020ТуризмКомитет по туризму и гостиничному хозяйству г. МосквыНовости - ТуризмМоскваФранцияГерманияКитайИталияОбщество
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