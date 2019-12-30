Комитет по туризму Москвы рассказал о постояльцах отелей на Новый год

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Туристы из Германии, Китая, Италии и Франции чаще других гостей из дальнего зарубежья останавливаются в отелях российской столицы на Новый год, загрузка номерного фонда в период новогодних праздников составила почти 95%, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по туризму Москвы.
"Среди лидеров стран дальнего зарубежья по числу постояльцев центральных гостиниц Москвы (с 28 декабря 2019 по 10 января 2020) оказались Германия, Китай, Италия и Франция. Из стран ближнего зарубежья больше всего гостей в столицу приехали из Белоруссии. Лидерами среди регионов России по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тульская области, а также Краснодарский край", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что загрузка номерного фонда московских гостиниц в период новогодних праздников составила почти 95%. Некоторые отели в центре столицы заполнены на 100% туристами из регионов России и из-за рубежа.
Также отмечается, что среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. В комитете пояснили, что на загрузку отелей Москвы позитивно влияет насыщенный событийный календарь — за последние годы практически исчезла ярко выраженная сезонность, что в свою очередь позволяет отелям работать с высокой загрузкой и доходностью круглый год.
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"В большинстве отелей была разработана карта праздничных мероприятий. Одной из главных точек притяжения стал фестиваль "Путешествие в Рождество". Для того чтобы гости столицы могли узнать о мероприятиях и достопримечательностях города, в одном из павильонов фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади работает информационный центр для туристов", - добавили в Комитете.
Помимо этого, туристам напоминают, что по всем возникающим вопросам можно обратиться в туристский контакт-центр, его операторы отвечают на вопросы круглосуточно на русском и английском языках, на китайском. Гости могут узнать, как работает общественный транспорт, что посмотреть в новогодние праздники, как добраться до того или иного объекта.