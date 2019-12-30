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В Якутии 60 домов остались без тепла в минус 50 из-за ЧП в котельной
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РИА Новости

В Якутии 60 домов остались без тепла в минус 50 из-за ЧП в котельной

06:53 30.12.2019
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© РИА Новости / Фаламов АнатолийМорозный день в Якутии
Морозный день в Якутии
© РИА Новости / Фаламов Анатолий
Морозный день в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 дек - РИА Новости. Пожар произошел в котельной в поселке Кустур Эвено-Бытантайского национального района Якутии, 60 домов, больница и школа остались без тепла в 50-градусный мороз, сообщил РИА Новости глава населенного пункта Константин Старостин.
"Пожар произошел около 9 часов утра. К объекту подключены 60 частных домов, школа и больница. Сейчас все находимся на месте пожара. С районного центра обещали привезти материалы, запчасти для насосной",- рассказал Старостин.
Комментарием ГУ МЧС России по Якутии РИА Новости пока не располагает.
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Эвено-Бытантайский Национальный улусЯкутияПроисшествия
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