ХАМАС обвинил разведку Палестины в помощи израильской разведке

ГАЗА/РАМАЛЛАХ, 30 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило разведку Палестины в причастности к убийству командира "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата, сообщается в пресс-релизе МВД Палестины в секторе Газа.
В середине ноября сообщалось, что командир "Исламского джихада" Баха Абу аль-Ата погиб в результате удара израильских военных по его дому.
Согласно заявлению, в ходе расследования обстоятельств гибели командира удалось "арестовать группу людей, собиравшую информацию об Абу аль-Ата, следившую за его передвижениями в течение нескольких месяцев до последнего часа перед его убийством израильскими (военными - ред.)".
Также отмечается, что арестованные "являются сотрудниками Главной разведывательной службы палестинских властей в Рамаллахе, и им было поручено официальное наблюдение за Абу аль-Ата". Также сообщается, что информация передавалась израильской разведке.
Палестинское движение "Фатх" назвало это заявление ложным и беспочвенными.
Одно из крупнейших за последние месяцы обострений на границах палестинского анклава произошло в середине ноября после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата. Израиль возлагает на него ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.