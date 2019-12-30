ХАМАС обвинил разведку Палестины в помощи израильской разведке

В середине ноября сообщалось, что командир "Исламского джихада" Баха Абу аль-Ата погиб в результате удара израильских военных по его дому.

Согласно заявлению, в ходе расследования обстоятельств гибели командира удалось "арестовать группу людей, собиравшую информацию об Абу аль-Ата, следившую за его передвижениями в течение нескольких месяцев до последнего часа перед его убийством израильскими (военными - ред.)".

Также отмечается, что арестованные "являются сотрудниками Главной разведывательной службы палестинских властей в Рамаллахе, и им было поручено официальное наблюдение за Абу аль-Ата". Также сообщается, что информация передавалась израильской разведке

Палестинское движение "Фатх" назвало это заявление ложным и беспочвенными.