Во Владивостоке не подтвердились сообщения о "минировании" детсадов

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" поступили в три детских сада во Владивостоке, они не подтвердилось, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Ранее сообщалось об эвакуациях в Хабаровском крае и ЕАО.
"Утром в три детсада Владивостока поступили анонимные сообщения. На место прибыли оперативные службы, персонал и детей эвакуировали. Ни одно из сообщений не подтвердилось", - сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска, в городе также поступили сообщения о "минировании" четырех детсадов. Проверка там продолжается.
За последний месяц детсады на Дальнем Востоке "минируют" уже в третий раз. Ни одно сообщение не подтвердилось. В Биробиджане при эвакуации детей из детсада №24 скончалась 73-летняя воспитатель.