Во Владивостоке не подтвердились сообщения о "минировании" детсадов

"Утром в три детсада Владивостока поступили анонимные сообщения. На место прибыли оперативные службы, персонал и детей эвакуировали. Ни одно из сообщений не подтвердилось", - сказал собеседник.

За последний месяц детсады на Дальнем Востоке "минируют" уже в третий раз. Ни одно сообщение не подтвердилось. В Биробиджане при эвакуации детей из детсада №24 скончалась 73-летняя воспитатель.