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Во Владивостоке не подтвердились сообщения о "минировании" детсадов
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РИА Новости

Во Владивостоке не подтвердились сообщения о "минировании" детсадов

06:29 30.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Анонимные сообщения о "минировании" поступили в три детских сада во Владивостоке, они не подтвердилось, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Ранее сообщалось об эвакуациях в Хабаровском крае и ЕАО.
"Утром в три детсада Владивостока поступили анонимные сообщения. На место прибыли оперативные службы, персонал и детей эвакуировали. Ни одно из сообщений не подтвердилось", - сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска, в городе также поступили сообщения о "минировании" четырех детсадов. Проверка там продолжается.
За последний месяц детсады на Дальнем Востоке "минируют" уже в третий раз. Ни одно сообщение не подтвердилось. В Биробиджане при эвакуации детей из детсада №24 скончалась 73-летняя воспитатель.
Сотрудники полиции
Вчера, 05:18
В Хабаровске эвакуировали мэрию и 12 детсадов из-за "минирования"
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ВладивостокПриморский крайУссурийскПроисшествия
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