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В Эвенкии выписали шесть из семи госпитализированных при ЧП с Ми-8
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РИА Новости

В Эвенкии выписали шесть из семи госпитализированных при ЧП с Ми-8

06:17 30.12.2019
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© Фото : МЧС России по Красноярскому краюМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
© Фото : МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 30 дек - РИА Новости. Одна пострадавшая при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края остается в больнице, остальные шестеро госпитализированных выписаны, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее минздрав сообщал о семи госпитализированных из 16 пострадавших.
"Остается одна женщина. Она с переломами на лечении в Красноярской краевой клинической больнице №1. Остальные из ЦРБ (в Эвенкии – ред.) выписаны", - сказала собеседница агентства.
Вертолет Ми-8 при взлете 25 декабря попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На борту находились 24 человека, из них 21 пассажир и три члена экипажа.
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае
25 декабря, 14:23
МАК создал комиссию для расследования жесткой посадки Ми-8 в Эвенкии
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Жесткая посадка Ми-8 в Красноярском краеМи-8Красноярский крайЭвенкийский районПроисшествия
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