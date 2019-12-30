В Эвенкии выписали шесть из семи госпитализированных при ЧП с Ми-8

"Остается одна женщина. Она с переломами на лечении в Красноярской краевой клинической больнице №1. Остальные из ЦРБ (в Эвенкии – ред.) выписаны", - сказала собеседница агентства.

Вертолет Ми-8 при взлете 25 декабря попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в селе Байкит. По информации МЧС, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Ми-8 должен был совершить перелет из Байкита на Юрубченское месторождение. СК РФ завел уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения и эксплуатации воздушного транспорта.