В Приморье пожизненно осудили рецидивиста, убившего семью сокамерника

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Приморский краевой суд признал бывшего заключенного виновным в убийстве жены и дочери его сокамерника и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает региональная прокуратура.
"Как установлено судом, преступления совершены лицом, освободившимся в 2017 году условно-досрочно из мест лишения свободы. Достоверно зная от своего сокамерника, что у супруги последнего, проживающей в микрорайоне Врангель города Находка, имеется в собственности автомобиль марки Toyota Rav4, фигурант решил завладеть транспортным средством и иным имуществом", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года он проник в дом, где жила жена его сокамерника, и потребовал, чтобы она написала расписку и подписала договор о продаже машины. Несколько дней фигурант удерживал потерпевшую и ее дочь, которая тогда случайно приехала в гости к матери, до завершения регистрации автомобиля.
После, по данным правоохранителей, женщину он убил из ружья, а ее дочь - ножом. Тела он сбросил в заранее выкопанную яму и засыпал строительным мусором. В дальнейшем похищенный автомобиль обменял на другую машину.
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"Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, с учетом отягчающего обстоятельства (наличие особо опасного рецидива), суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Для отбывания наказания подсудимому определена колония особого режима", - сообщает прокуратура.
Гражданский иск потерпевшей стороны суд удовлетворил в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.