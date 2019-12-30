В Приморье пожизненно осудили рецидивиста, убившего семью сокамерника

"Как установлено судом, преступления совершены лицом, освободившимся в 2017 году условно-досрочно из мест лишения свободы. Достоверно зная от своего сокамерника, что у супруги последнего, проживающей в микрорайоне Врангель города Находка, имеется в собственности автомобиль марки Toyota Rav4, фигурант решил завладеть транспортным средством и иным имуществом", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года он проник в дом, где жила жена его сокамерника, и потребовал, чтобы она написала расписку и подписала договор о продаже машины. Несколько дней фигурант удерживал потерпевшую и ее дочь, которая тогда случайно приехала в гости к матери, до завершения регистрации автомобиля.