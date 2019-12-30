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2019-12-30T05:50+0300
https://ria.ru/20191230/1563002392.html
Эксперт объяснил суть конфликтов между гражданами и заповедниками
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РИА Новости

Эксперт объяснил суть конфликтов между гражданами и заповедниками

05:50 30.12.2019
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЗаповедник "Костомукшский"
Заповедник Костомукшский
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Заповедник "Костомукшский". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне, которые живут в населенных пунктах, включенных в заповедные территории, в силу законодательных ограничений не могут строить и продавать там дома, что провоцирует конфликты в природоохранной системе, сообщил РИА Новости заслуженный эколог России, советник генерального директора АНО "Дальневосточные леопарды" Всеволод Степаницкий.
Развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) привело к созданию новых заповедников и введению категории "национальные парки". Также шел процесс изменения законодательства, чтобы усилить меры по охране природы. Однако ряд принятых органичений привел к противодействию со стороны граждан. Ранее в Минприроды заявляли, что около 2 миллионов человек взаимодействуют с ООПТ.
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"Наибольший резонанс эти конфликты получили на ООПТ федерального значения, в первую очередь в национальных парках. Ключевые причины таких конфликтов - положения законодательства, которые существенно ущемляют интересы граждан, проживающих на их территориях… Например, наложен законодательный запрет на предоставление в населенных пунктах на территориях национальных парков земельных участков для индивидуального жилищного строительства. При этом на территории парков существуют жилые поселки, где люди должны иметь право строить себе дома на своих участках", - сказал Степаницкий.
"Что особенно важно: практика многолетнего ущемления интересов местного населения, проживающего на ООПТ, путем введения перечисленных запретов и административных барьеров не играет существенной природоохранной роли", - утверждает Степаницкий.
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Как уточнил эксперт, сегодня населенные пункты имеются на территориях 23 национальных парков, 18 заповедников, 12 федеральных заказников, а также значительной части природных парков (а их в стране свыше 90) и ряда иных ООПТ регионального значения. Все они в разные годы были включены в границы заповедных территорий.
Координатор ассоциации заповедников и парков северо-запада России Михаил Яблоков приводит в пример национальные парки "Себеж" (Псковская область) и "Русский север" (Вологодская область).
"При организации нацпарка "Себеж" часть города вошла в его состав. Условно говоря, теперь человек, проживающий в этой части города, не может даже собачью будку там поставить. Я думаю, что похожая ситуация с парком "Русский север", - сказал Яблоков.
Он полагает, что конфликты характерны для природоохранных территорий в густонаселенной европейской части страны. На удаленных территориях, по его словам, вопросов с застройкой не возникает.
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"Я был директором заповедника "Полистовский", который создан для сохранения уникальных болот. Там нет желания ни у кого ничего строить. Я полагаю, что в каждом случае конфликт должен решаться индивидуально. Режим охраны ООПТ может быть уточнен на уровне регионов и территориальных положений о режиме работы ООПТ", - пояснил Яблоков.
Как заявили РИА Новости в Минприроды, конфликтов на ООПТ в России нет, а есть проблемы с действующими законами. В ведомстве признали, что основная сложность и причина недовольства - невозможность распоряжения земельными участками, находящимися в границах населенных пунктов, и часто - отсутствие самих границ населенных пунктов.
"Для урегулирования вопросов проживания на территории ООПТ людей создана межведомственная рабочая группа Минприроды России и Совета Федерации", - сказали в министерстве.
В Минприроды считают, что необходимо разработать механизм, который позволит законодательно установить возможность для жителей и местных администраций вести хозяйственную и социально-экономическую деятельность, не сталкиваясь с барьерами и чрезмерными запретительными мерами.
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АНО Дальневосточные леопардыВсеволод СтепаницкийМинистерство природных ресурсов и экологии РФРоссияОбщество
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