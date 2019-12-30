В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

© УФСБ по Хабаровскому краю Задержание пропагандиста и вербовщика международной террористической организации в Хабаровском крае

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Хабаровском крае задержали пропагандиста и вербовщика международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

По данным ведомства, 45-летний подозреваемый сначала общался с преступниками через мессенджеры, после чего вступил в незаконную группировку.

"В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка", — уточняется в сообщении.

Ведомство отмечает, что для этого по указанию своих "кураторов" подозреваемый начал выкладывать в свободном доступе на страницах в соцсетях видеоролики, призывающие оказывать ресурсное обеспечение и финансовую помощь незаконным вооруженным формированиям, а также лично участвовать в их деятельности.