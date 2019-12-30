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2019-12-30T11:53+0300
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В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов
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РИА Новости

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов

05:49 30.12.2019 (обновлено: 11:53 30.12.2019)
16275
© УФСБ по Хабаровскому краюЗадержание пропагандиста и вербовщика международной террористической организации в Хабаровском крае
Задержание пропагандиста и вербовщика международной террористической организации в Хабаровском крае
© УФСБ по Хабаровскому краю
Задержание пропагандиста и вербовщика международной террористической организации в Хабаровском крае
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Хабаровском крае задержали пропагандиста и вербовщика международной террористической организации, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
По данным ведомства, 45-летний подозреваемый сначала общался с преступниками через мессенджеры, после чего вступил в незаконную группировку.
"В задачи мужчины входили пропаганда деятельности террористических организаций, публичные призывы к осуществлению противоправной деятельности, оправдание терроризма и вербовка", — уточняется в сообщении.
Ведомство отмечает, что для этого по указанию своих "кураторов" подозреваемый начал выкладывать в свободном доступе на страницах в соцсетях видеоролики, призывающие оказывать ресурсное обеспечение и финансовую помощь незаконным вооруженным формированиям, а также лично участвовать в их деятельности.
Возбуждены два уголовных дела — об участии в террористической организации (до 20 лет лишения свободы) и о публичных призывах к террористической деятельности через интернет (до семи лет).
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ФСБ РФХабаровскХабаровский крайБезопасностьПроисшествия
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30 декабря, 05:58
eldeckel
1300010
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