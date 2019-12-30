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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-30T05:44+0300
https://ria.ru/20191230/1563002331.html
Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами
https://cdn24.img.ria.ru/images/156194/42/1561944245_0:209:3270:2048_1036x0_80_0_0_7546ee1de8300eaec5be9524c9a4168a.jpg
РИА Новости

Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами

05:44 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСалат "Оливье"
Салат Оливье
© РИА Новости / Алексей Куденко
Салат "Оливье". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Неправильное хранение салатов — одного из главных новогодних блюд — может привести к тяжелому пищевому отравлению, сообщил Роспотребнадзор.
Надзорное ведомство напоминает, что любой салат является благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов, способных выделять токсины.
"В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов", — отмечается в публикации на сайте Роспотребнадзора.
Потребителям рекомендуют хранить салаты в холодильнике при температуре 2-6 градусов. Кроме того, в ведомстве посоветовали заправлять эти блюда непосредственно перед подачей на стол, а также не позволять простаивать заправленному салату на столе всю ночь.
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В Роспотребнадзоре также уточнили, сколько по времени могут храниться эти блюда. Так, салаты из сырых овощей или фруктов хранятся 18 часов. Такой же срок годности указан и для салатов с добавлением мяса, птицы, копченостей и для салатов и винигретов из вареных овощей. Однако, подчеркивается в сообщении, срок годности сокращается до 12 часов после заправки. Для салатов с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки срок годности после заправки будет лишь шесть часов, а для салатов из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.
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Новый год—2020РоспотребнадзорРоссияПраздникОбщество
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