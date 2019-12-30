Россиян предупредили об опасности отравления новогодними салатами

Потребителям рекомендуют хранить салаты в холодильнике при температуре 2-6 градусов. Кроме того, в ведомстве посоветовали заправлять эти блюда непосредственно перед подачей на стол, а также не позволять простаивать заправленному салату на столе всю ночь.

В Роспотребнадзоре также уточнили, сколько по времени могут храниться эти блюда. Так, салаты из сырых овощей или фруктов хранятся 18 часов. Такой же срок годности указан и для салатов с добавлением мяса, птицы, копченостей и для салатов и винигретов из вареных овощей. Однако, подчеркивается в сообщении, срок годности сокращается до 12 часов после заправки. Для салатов с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки срок годности после заправки будет лишь шесть часов, а для салатов из маринованных, соленых, квашеных овощей — 36 часов.