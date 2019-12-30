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2019-12-30T05:25+0300
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Бахрейн выразил поддержку ударам США в Ираке
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РИА Новости

Бахрейн выразил поддержку ударам США в Ираке

05:25 30.12.2019
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© Flickr / CosmoPoliticianБахрейн
Бахрейн
© Flickr / CosmoPolitician
Бахрейн. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Бахрейн выразил поддержку ударам США по объектам шиитского движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке, сообщается на официальном сайте МИД королевства.
"Королевство Бахрейн выражает поддержку ударам, нанесенным США по объектам "Катаиб Хезболлах" в Республике Ирак и Сирийской Арабской Республике в ответ на повторяющиеся теракты "Катаиб Хезболлах", - говорится в заявлении.
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Вчера, 00:37
Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
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