Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T05:12+0300
https://ria.ru/20191230/1563002154.html
В Приморье СК начал проверку после падения гимнастки в цирке
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

В Приморье СК начал проверку после падения гимнастки в цирке

05:12 30.12.2019
731
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Приморье по факту падения гимнастки во время выступления в цирке Владивостока, сообщает региональное СУСК РФ.
Накануне местные СМИ опубликовали видео, снятое в цирке Владивостока. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену. В краевом департаменте здравоохранения сообщили, что врачи "скорой" доставили пациентку в больницу. Ее состояние - тяжелое, оказывается необходимая медицинская помощь. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной падения мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера.
"СУСК РФ по Приморскому краю из региональных органов УМВД инициирована передача материалов доследственной проверки по факту падения воздушной гимнастки во время выступления в цирке и получения ею тяжкого вреда здоровью по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, при выполнении гимнастического элемента на воздушно-гимнастическом снаряде "кардепарель" гимнастка не удержалась и упала, в результате получила тяжкий вред здоровью.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что гимнастку прооперировали. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, а была привлечена на программу прокатчиком.
Выступление акробатов в цирке. Архивное фото
19 марта 2018, 13:25
В Ростове-на-Дону умер сорвавшийся с высоты артист "Цирка Запашного"
000701
Обсудить 0
СУ СК РФ по Приморскому краюСледственный комитет РФВладивостокРоссияПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Руки в наручниках
В Приморье пожизненно осудили рецидивиста, убившего семью сокамерника
Медицинское оборудование
Причиной падения акробатки в Приморье мог стать человеческий фактор
Автомобили скорой помощи
В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
Певица Алла Пугачёва выступает на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
"Еле стоит": музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе
Житель Белоруссии приехал к попавшему в ДТП сыну, но сам погиб под колесами фуры
Мужчина приехал к попавшему в ДТП сыну, но сам погиб под колесами фуры
Иван Охлобыстин
Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
Полиция
В Комсомольске-на-Амуре эвакуируют детсады и почту из-за "минирования"
Белая крыса
Ученый о символе 2020 года: крысы умеют смеяться и не оставят в беде
Полицейский автомобиль
СМИ сообщили подробности смерти прикованной к кровати девушки в Москве
Заповедник Костомукшский
Эксперт объяснил суть конфликтов между гражданами и заповедниками
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вызвав посла, Польша пытается переиграть ситуацию, заявила Захарова
Задержание пропагандиста и вербовщика международной террористической организации в Хабаровском крае
В Хабаровском крае задержали подозреваемого в вербовке террористов
Артистка цирка сорвалась с высоты во время исполнения номера во Владивостоке
Во Владивостоке акробатка сорвалась с высоты во время представления
Капсулы витаминов
Врач рассказала об опасности приема витамина D
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал доход, который Украина планирует получить от транзита
00:32В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря
00:25Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран
Лента новостейМолния