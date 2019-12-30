В Приморье СК начал проверку после падения гимнастки в цирке

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Приморье по факту падения гимнастки во время выступления в цирке Владивостока, сообщает региональное СУСК РФ.
Накануне местные СМИ опубликовали видео, снятое в цирке Владивостока. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену. В краевом департаменте здравоохранения сообщили, что врачи "скорой" доставили пациентку в больницу. Ее состояние - тяжелое, оказывается необходимая медицинская помощь. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной падения мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера.
"СУСК РФ по Приморскому краю из региональных органов УМВД инициирована передача материалов доследственной проверки по факту падения воздушной гимнастки во время выступления в цирке и получения ею тяжкого вреда здоровью по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, при выполнении гимнастического элемента на воздушно-гимнастическом снаряде "кардепарель" гимнастка не удержалась и упала, в результате получила тяжкий вред здоровью.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что гимнастку прооперировали. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, а была привлечена на программу прокатчиком.
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