В Приморье СК начал проверку после падения гимнастки в цирке

Накануне местные СМИ опубликовали видео, снятое в цирке Владивостока. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену. В краевом департаменте здравоохранения сообщили, что врачи "скорой" доставили пациентку в больницу. Ее состояние - тяжелое, оказывается необходимая медицинская помощь. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной падения мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера.