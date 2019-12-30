Эксперты выяснили, сколько россиян могут купить автомобиль

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Специалисты аналитического агентства " Специалисты аналитического агентства " Автостат " совместно с издательством " За рулем " провели онлайн-опрос с целью выяснить влияние текущей экономической ситуации на планы россиян по покупке автомобиля . Его результаты опубликованы на сайте агентства.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. Выяснилось, что примерно две трети респондентов не смогут купить себе новую машину. Чуть более половины опрошенных отметили, что собираются передвигаться на имеющемся транспортном средстве. При этом 12,5 процента участников опроса признались, что, скорее всего, будут вынуждены продать старое авто.

Каждый третий участник опроса ответил, что может позволить себе замену автомобиля, однако будет учитывать стоимость новинки. Порядка 15 процентов опрошенных рассказали, что готовы потратить на покупку новой машины до полутора миллионов рублей. Приобрети авто премиум-класса готовы 7,9 процента респондентов.

Среди тех, кому "хватит денег только на недорогую машину с пробегом", оказалось 6,6 процента участников опроса. Оставшиеся 3,5 процента респондентов ответили, что смогут купить авто, если им одобрят кредит.

Директор "Автостата" Сергей Целиков заявил, что сегодня замена имеющегося автомобиля на аналогичный новый требует значительной доплаты.