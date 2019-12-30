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2019-12-30T05:18+0300
https://ria.ru/20191230/1563002127.html
Эксперты выяснили, сколько россиян могут купить автомобиль
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РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россиян могут купить автомобиль

05:18 30.12.2019
12168
© Depositphotos / mangostockПокупка автомобиля
Покупка автомобиля
© Depositphotos / mangostock
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Специалисты аналитического агентства "Автостат" совместно с издательством "За рулем" провели онлайн-опрос с целью выяснить влияние текущей экономической ситуации на планы россиян по покупке автомобиля. Его результаты опубликованы на сайте агентства.
В исследовании приняли участие более двух тысяч человек. Выяснилось, что примерно две трети респондентов не смогут купить себе новую машину. Чуть более половины опрошенных отметили, что собираются передвигаться на имеющемся транспортном средстве. При этом 12,5 процента участников опроса признались, что, скорее всего, будут вынуждены продать старое авто.
Каждый третий участник опроса ответил, что может позволить себе замену автомобиля, однако будет учитывать стоимость новинки. Порядка 15 процентов опрошенных рассказали, что готовы потратить на покупку новой машины до полутора миллионов рублей. Приобрети авто премиум-класса готовы 7,9 процента респондентов.
Среди тех, кому "хватит денег только на недорогую машину с пробегом", оказалось 6,6 процента участников опроса. Оставшиеся 3,5 процента респондентов ответили, что смогут купить авто, если им одобрят кредит.
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Директор "Автостата" Сергей Целиков заявил, что сегодня замена имеющегося автомобиля на аналогичный новый требует значительной доплаты.
Кроме того, удлиняются сроки владения, поскольку люди менее охотно пересаживаются на новые машины. Целиков также отметил, что молодежь приходит к мысли отказаться от использования автомобиля в городе.
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АвтомобилиАвтостатЗа рулемРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
1000 россиян могут купить 1 автомобиль. Или 1 условный Сечин может купить 1000 автомобилей.
30 декабря, 06:18
ЛКЛысый Кучерявый
3320023
А в сельской местности такие опросы не проводятся? А зря. Совсем другие были бы ответы.
30 декабря, 08:09
Вячеслав Гаджиев
2010011
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