Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Анна Раткогло. Стагнация в космической отрасли Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка

"За последние два десятилетия отрасль действительно сильно сдала. Причин несколько. Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные, на наш взгляд, модули МЛМ и НЭМ (многофункциональный лабораторный модуль "Наука" и Научно-энергетический модуль. — Прим. ред.) все еще на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента еще в 2008-2009 годах. Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль "Союз" проходит бесконечные модернизации", — заявил космонавт, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток за пять полетов).

По данным "Роскосмоса" , завершение строительства российского сегмента МКС ожидается в 2023 году. В конце 2020 — начале 2021 года планируется запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука", в 2022 году — узлового модуля, а еще через год — научно-энергетического модуля. Также в России ведется разработка нового российского пилотируемого корабля "Орел" для полетов к Луне.

Вторым негативным фактором, по словам Падалки, является "неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли, в СМИ регулярно появляется об этом информация".

"В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов. Произошел существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960-1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королеве, Глушко, Челомее", — добавил Падалка.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин многократно докладывал руководству страны о том, что в отрасль вернулись профессионалы, работавшие в Федеральном космическом агентстве и на предприятиях отрасли. Например, речь идет о генеральном директоре РКК "Энергия" Николае Севастьянове, первом замгендиректора "Роскосмоса" Юрии Урличиче, других руководителях отрасли.

"Период стагнации начался у нас еще в нулевых. Запустив на МКС два базовых модуля, вокруг которых партнеры смогли начать сборку своих сегментов, мы почему-то остановились в своем развитии, в кораблестроении идет бесконечная модернизация старого "Союза", — заметил Падалка.

"Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза. Не создали ничего нового, сейчас я говорю только о пилотируемой космонавтике. <…> "Союзом" мы похвалиться не можем, это достижение поколения первопроходцев космоса. Наше поколение ничего подобного не создало. В остальном у нас идеи и мечты. Мы в режиме ожидания какого-то чуда, но чудес не будет", — добавил он.