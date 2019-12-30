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Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе
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РИА Новости

Космонавт Падалка назвал причины проблем России в космосе

05:04 30.12.2019 (обновлено: 15:10 30.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости, Анна Раткогло. Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.
"За последние два десятилетия отрасль действительно сильно сдала. Причин несколько. Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные, на наш взгляд, модули МЛМ и НЭМ (многофункциональный лабораторный модуль "Наука" и Научно-энергетический модуль. — Прим. ред.) все еще на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента еще в 2008-2009 годах. Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль "Союз" проходит бесконечные модернизации", — заявил космонавт, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток за пять полетов).
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По данным "Роскосмоса", завершение строительства российского сегмента МКС ожидается в 2023 году. В конце 2020 — начале 2021 года планируется запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука", в 2022 году — узлового модуля, а еще через год — научно-энергетического модуля. Также в России ведется разработка нового российского пилотируемого корабля "Орел" для полетов к Луне.
Вторым негативным фактором, по словам Падалки, является "неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли, в СМИ регулярно появляется об этом информация".
"В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов. Произошел существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960-1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королеве, Глушко, Челомее", — добавил Падалка.
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Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин многократно докладывал руководству страны о том, что в отрасль вернулись профессионалы, работавшие в Федеральном космическом агентстве и на предприятиях отрасли. Например, речь идет о генеральном директоре РКК "Энергия" Николае Севастьянове, первом замгендиректора "Роскосмоса" Юрии Урличиче, других руководителях отрасли.
"Период стагнации начался у нас еще в нулевых. Запустив на МКС два базовых модуля, вокруг которых партнеры смогли начать сборку своих сегментов, мы почему-то остановились в своем развитии, в кораблестроении идет бесконечная модернизация старого "Союза", — заметил Падалка.
"Мы до сих пор летаем на том, что досталось нам в наследство от Советского Союза. Не создали ничего нового, сейчас я говорю только о пилотируемой космонавтике. <…> "Союзом" мы похвалиться не можем, это достижение поколения первопроходцев космоса. Наше поколение ничего подобного не создало. В остальном у нас идеи и мечты. Мы в режиме ожидания какого-то чуда, но чудес не будет", — добавил он.
В свою очередь, командир российского отряда космонавтов, рекордсмен по суммарному времени пребывания на МКС (737 суток) Герой России Олег Кононенко, летавший и в одном экипаже с Падалкой, придерживается иной позиции. "Никакой стагнации нет. У нас все хорошо и есть перспектива. В следующем году у нас полетят три новых и молодых космонавта, так что все хорошо", — сказал он РИА Новости.
Луна
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Корабль "Орел" оказался способным на три полета к Луне вместо десяти
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСоюзРоскосмосГеннадий ПадалкаДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Это происходит не только в космонавтике. Манагеры, не выросшие в отрасли, а следовательно ничего не умеющие, только сотрясают воздух и думают как стырить больше. Спецы никому не нужны поэтому кто смелее и умнее уехали уже.
30 декабря, 06:16
ssergej-bor
165007018
Всё, как в любом обществе - один пессимист - стакан наполовину пуст, второй оптимист - стакан наполовину полон. А истина, где-то рядом. Подняли на новый уровень вооружённые силы, обеспечив обороноспособность, которой не было ранее, теперь можно направить силы и на развитие космонавтики. Прорвёмся.
30 декабря, 07:29
eldeckel
921314178
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