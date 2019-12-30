Ученый о символе 2020 года: крысы умеют смеяться и не оставят в беде

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Крысы способны выручать сородичей из ловушек, проявлять альтруизм и смеяться, об этих и других особенностях крыс — символа Крысы способны выручать сородичей из ловушек, проявлять альтруизм и смеяться, об этих и других особенностях крыс — символа наступающего года по восточному календарю — рассказал РИА Новости руководитель пресс-центра Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

Как отметил ученый, изначально норвежские крысы (Rattus norvegicus) жили около воды в Восточной Азии, и только вместе с торговыми кораблями они расселились вместе с человеком по всему миру. Уже в XIX веке их можно было встретить во всех странах мира.

"Недавно ученые выяснили, что они способны проявлять альтруизм и сострадание. Раньше такое замечали только у обезьян и людей. Крысы гораздо охотнее помогают тем своим собратьям, которые помогали им раньше, и стараются избегать особей с плохой репутацией. Однако все меняется, если крысы видят своих сородичей запертыми в ловушку. Они всеми силами стараются помочь освободиться пленнику и радуются, если это удалось", - сообщил Гомыранов.

Ученый рассказал, что крысы даже умеют смеяться во время игр, правда, используют для этого ультразвук частотой 50 кГц — и чем чаще смеются, тем более они успешны среди других особей.

"Для общения они могут использовать еще и мимику. Испуганные животные прижимают уши, раздувают нос и щеки, а другие крысы считывают эти сигналы и сопереживают им. У довольных и спокойных крыс уши, наоборот, расслаблены и часто даже свисают по бокам. Так чувствительный орган слуха стал еще и средством коммуникации", — пояснил собеседник агентства.

Ученый также рассказал об особенностях их зубов. У крыс два типа зубов — это резцы и коренные.

"Резцы крыс, как и всех грызунов, растут всю жизнь, в то время как зубы человека перестают расти еще в детстве. Это возможно благодаря тому, что в основании каждого зуба присутствуют стволовые клетки, способные производить все типы его тканей. Эти клетки, как давно знают ученые, присутствуют и в зубах человека, однако они по непонятным пока причинам не участвуют в восстановлении утерянных зубов", — сказал Гомыранов.

По словам эксперта, ученые открыли сигнальную молекулу, которая управляет тем, как много дентина производят стволовые клетки, живущие у основания резцов крыс и мышей. Именно она помогает этим животным поддерживать зубы в оптимальной форме на протяжении всей жизни.

"Крысы вынуждены постоянно что-то грызть, чтобы затачивать зубы, при этом скорость роста настолько высока, что зуб вырастает на полную длину всего за 50 дней, а эмаль резцов крысы имеет крайне большую твердость (5,5 единиц по Моосу), это сопоставимо со сталью", — добавил Гомыранов.

Он также уточнил, что хвост у крыс не голый, а покрыт множеством коротких волосков, благодаря которым они легко выскальзывают из лап хищника.