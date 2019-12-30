Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-30T04:51+0300
https://ria.ru/20191230/1563002007.html
В Ираке призвали к выводу иностранных сил из страны после ударов США
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/64/1561756401_0:126:3078:1858_1036x0_80_0_0_e56af30bd6af9c4ea0834ee153435c5e.jpg
РИА Новости

В Ираке призвали к выводу иностранных сил из страны после ударов США

04:51 30.12.2019
1742
© AP Photo / Maya AlleruzzoСолдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак
Солдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Солдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 30 дек - РИА Новости. Блок "Аль-Фатх", возглавляемый экс-министром транспорта Ирака Хади аль-Амири, призвал парламент принять срочное решение о выводе всех иностранных сил с территории страны после ударов США, сообщается в заявлении коалиции.
Аль-Амири также является командиром крупнейшего в шиитском ополчении "Аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр". Ранее ополчение сообщило, что 25 человек погибли, 51 пострадал в результате ударов США в Ираке.
"Мы в блоке "Аль-Фатх" решительно осуждаем это открытое нападение на национальный суверенитет и призываем национальные силы и политические блоки в совете представителей (парламенте Ирака - ред.) принять срочное и смелое решение - потребовать у правительства вывести все иностранные силы с территории Ирака", - говорится в документе.
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
Мосул, Ирак
Вчера, 03:31
Эспер и Помпео прибыли проинформировать Трампа об атаках в Ираке
4631104
Обсудить 1
Аль-Хашд аш-ШаабиИракХезболлаСШАВ мире
Рекомендуем
Бахрейн
Бахрейн выразил поддержку ударам США в Ираке
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона: США готовы к дополнительным действиям против Ирана
Пентагон в Вашингтоне
США нанесли удары по пяти объектам "Хезболлы" в Ираке и Сирии
Мосул, Ирак
Эспер и Помпео прибыли проинформировать Трампа об атаках в Ираке
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
Граница Сирии и северного Ирака
СМИ: десятки иракских ополченцев погибли при атаке у границы с Сирией
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова рассказала, каким будет ответ на ситуацию со Sputnik Эстония
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вызвав посла, Польша пытается переиграть ситуацию, заявила Захарова
Последствия удара Израиля по территории сектора Газа
ХАМАС обвинил разведку Палестины в помощи израильской разведке
Граница Сирии и Северного Ирака
Иракское ополчение заявило о росте числа погибших при атаке США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
Совбез ООН призвал привлечь к ответу исполнителей теракта в Сомали
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
Иван Охлобыстин
Охлобыстин извинился перед проститутками после критики Водонаевой
Турецкая бронетехника
Запрос об отправке войск в Ливию поступил в парламент Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
02:48Эксперт объяснил решение Allseas по "Северному потоку — 2" страхом
02:38Меркель заявила, что успех Германии связан с успехом Евросоюза
02:34Слуцкий прокомментировал слова посла США о сговоре Сталина и Гитлера
02:26Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
02:25В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском
02:12СМИ: Таиланд в 2019 году посетило рекордное число туристов
02:11Ученый из Харькова заявил, что его хотели использовать против России
01:50Володин: Госдепу США стоит проверять своих послов на знание истории
01:47Продюсер "Ласкового мая" обвинил Лещенко в предательстве
01:43Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
01:37Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
01:24В "Нафтогазе" сообщили условия транзита допобъемов газа для "Газпрома"
01:18В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
01:11"Нафтогаз" надеется, что новый транзитный контракт будет выполняться
01:04В "Нафтогазе" рассказали, по какому принципу подписан контракт по газу
00:54Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
00:50Зеленский назвал доход, который Украина планирует получить от транзита
00:32В Париже запретили проводить протесты на Елисейских полях 31 декабря
00:25Послы России и США обсудили развитие отношений двух стран
Лента новостейМолния