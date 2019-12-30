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2019-12-30T04:32+0300
https://ria.ru/20191230/1563001932.html
Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ
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РИА Новости

Адвокат Трампа вел переговоры с Мадуро в 2018 году, сообщает СМИ

04:32 30.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в сентябре 2018 года провел неофициальные телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
В мае 2018 года в Венесуэле прошли выборы, Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на период 2019–2025 годов.
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Как пишет газета, телефонные переговоры стали частью "теневых дипломатических усилий", направленных на уход Мадуро с поста президента и открытие богатой ресурсами Венесуэлы для международного бизнеса. Сообщается, что в разговоре также участвовал бывший конгрессмен-республиканец от штата Техас Пит Сешнс.
Переговоры прошли после того, как Сешнс посетил Мадуро в Каракасе весной 2018 года, сообщил изданию Washington Post представитель Сешнса Мэтт Маковиак. Он добавил, что визит проводился при координации с сотрудниками госдепартамента.
"Сешнс покинул Каракас со списком уступок, на которые согласился пойти Мадуро, (в частности - ред.) он согласился отойти от власти и заявил о готовности позволить провести (в стране - ред.) свободные и честные выборы в обмен на снисходительность со стороны США", - сообщает газета со ссылкой на Маковиака.
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Джулиани также обсуждал план отставки президента Венесуэлы с Джоном Болтоном, который на тот момент был советником президента США по национальной безопасности. Болтон решительно отверг предложение адвоката Трампа.
Представитель Сешнса заявил, что Джулиани почти не участвовал в разговоре, а в основном слушал. В ходе беседы стороны вновь обсудили уступки, предложенные во время визита Сешнса в Караскас. Пока неизвестно, почему Джулиани принял участие в неофициальных телефонных переговорах, но это уже не первая его попытка повлиять на внешнюю политику США.
Адвокат фигурирует еще в нескольких расследованиях. Так, со ссылкой на газету New York Times и ее источники сообщалось, что федеральная прокуратура нью-йоркского района Манхеттен ведет расследование в отношении Джулиани в связи с подозрением в нарушении законов о лоббизме. По данным газеты, расследование касается деятельности Джулиани на Украине. В частности, как заявил один из источников, следователи изучают предполагаемые попытки адвоката Трампа добиться отставки посла США на Украине Мари Йованович. Кроме того, как отметили источники New York Times, расследование в отношении Джулиани связано с делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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