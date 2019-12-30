Экс-глава МИД Италии рассказал, как Путин принимал его на даче

Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

По словам Фраттини, Путин всегда принимал его, когда он в качестве министра иностранных дел приезжал в Россию, причем "дважды эти встречи происходили у него на даче под Москвой". Впервые это случилось вскоре после назначения политика главой итальянского МИД в ноябре 2002 года.

"Зная, что я очень люблю животных, Путин привел с собой свою чудесную, очень симпатичную собаку — черного лабрадора Конни. И пока мы беседовали, она все время сидела у камина, между нами", — сказал известный политик.

Собеседник агентства вспомнил, что именно во время той встречи Путин рассказал ему об уникальной программе по защите Амурского тигра, которому грозило исчезновение. "И такой проект действительно был реализован, Амурского тигра спасли", — отметил экс-министр.