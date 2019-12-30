Причиной падения акробатки в Приморье мог стать человеческий фактор

Накануне местные СМИ опубликовали видео, снятое в цирке Владивостока. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену. В краевом департаменте здравоохранения сообщили, что врачи "скорой" доставили пациентку в больницу. Ее состояние - тяжелое, оказывается необходимая медицинская помощь.

"Она - сотрудник прокатчика, который привез программу. Она не является артисткой Росгосцирка. Была привлечена на работу в программу. В трюке "корд-де-парель" наверху есть страховочная петля, и она с этой петли ногу убрала, начала делать трюк и в петлю на страховку не зашла, не зацепилась. То есть это чисто человеческий фактор, аппарат был проверен до и после, по технике безопасности она в журнале расписалась - она ее прошла", - отметил собеседник.