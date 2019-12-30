Глава ОАК рассказал о разработке новых видов вооружения для Су-57

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Для истребителя пятого поколения Су-57, разрабатываются новые виды вооружения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"Сейчас интенсивно идут испытания с двигателем второго этапа, по которому есть отдельная программа. Напомню, что самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться", — сказал Слюсарь.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.