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Новое оружие России
2019-12-30T11:27+0300
https://ria.ru/20191230/1563001731.html
Глава ОАК рассказал о разработке новых видов вооружения для Су-57
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/02/1560820294_0:153:1205:831_1036x0_80_0_0_d8025046cd8ad8b8647f17556d282903.jpg
РИА Новости

Глава ОАК рассказал о разработке новых видов вооружения для Су-57

03:45 30.12.2019 (обновлено: 11:27 30.12.2019)
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© РИА НовостиПервый серийный истребитель пятого поколения Су-57
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Для истребителя пятого поколения Су-57, разрабатываются новые виды вооружения, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Сейчас интенсивно идут испытания с двигателем второго этапа, по которому есть отдельная программа. Напомню, что самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться", — сказал Слюсарь.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Читайте полный текст интервью Юрия Слюсаря >>
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Новое оружие РоссииСу-57Объединенная авиастроительная корпорацияЮрий СлюсарьРоссияБезопасность
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