Глава ОАК рассказал о разработке новых видов вооружения для Су-57

"Сейчас интенсивно идут испытания с двигателем второго этапа, по которому есть отдельная программа. Напомню, что самолет сможет применять большое количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться", — сказал Слюсарь.