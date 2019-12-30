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Глава Пентагона: США готовы к дополнительным действиям против Ирана
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РИА Новости

Глава Пентагона: США готовы к дополнительным действиям против Ирана

03:42 30.12.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. США готовы предпринять дополнительные действия против Ирана по мере необходимости, заявил глава Пентагона Марк Эспер, комментируя удары ВС США по объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии.
Ранее в Пентагоне заявили, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки по иракским базам". В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".
"Удары были успешными. Я хотел бы добавить, что в нашей сегодняшней беседе с президентом мы обсудили с ним другие доступные варианты. И я также хотел бы отметить, что мы предпримем дополнительные действия по мере необходимости в целях самообороны и сдерживания плохих действий со стороны военизированных формирований или Ирана", - заявил Эспер.
Он рассказал, что для нанесения ударов использовались истребители-бомбардировщики F-15 "Страйк Игл". Три объекта находились на западе Ирака и два на востоке Сирии.
Глава Пентагона, госсекретарь США Майк Помпео, а также председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прибыли во Флориду, чтобы проинформировать президента страны Дональда Трампа о прошедших ударах по базам движения "Катаиб Хезболла".
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Вчера, 00:37
Власти Ирака заявили, что удары США нарушают суверенитет страны
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Марк ЭсперВооруженные силы СШАИракСирияХезболлаИранСШАВ мире
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