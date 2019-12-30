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Эспер и Помпео прибыли проинформировать Трампа об атаках в Ираке
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РИА Новости

Эспер и Помпео прибыли проинформировать Трампа об атаках в Ираке

03:31 30.12.2019
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© Sputnik / Сара Нуреддин Мосул, Ирак
 Мосул, Ирак
© Sputnik / Сара Нуреддин
Мосул, Ирак. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео прибыли в резиденцию американского президента Мар-а-Лаго, чтобы проинформировать Дональда Трампа об ударах по объектам группировки "Хезболла" в Ираке и Сирии.
Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки Катаиб Хезболлы (KH) по иракским базам". В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции. В оборонном ведомстве пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлы".
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Как передают журналисты пула Белого дома со ссылкой на Помпео, высокопоставленные представители администрации "приехали, чтобы проинформировать президента США о событиях прошедших 72 часов". Во Флориду прибыл также и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
Как сообщил Помпео журналистам, США будут противостоять Ирану в его попытках поставить под угрозу жизни американцев. Эспер, в свою очередь, отметил, что удары по объектам "Хезболлы" прошли успешно.
По информации командования "Аль-Хашд аш-Шааби", десятки бойцов движения погибли и еще десятки получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами США баз военного формирования.
По данным иракских СМИ, глава переходного правительства Ирака Адель Абд аль-Махди в связи с ударами США по базам шиитского ополчения призвал провести экстренную встречу Совета безопасности страны.
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Марк ЭсперМайк ПомпеоАль-Хашд аш-ШаабиВооруженные силы СШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАИракСирияХезболлаСШАВ мире
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