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Результаты комиссии по крушению Су-57 используют для его улучшения
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РИА Новости

Результаты комиссии по крушению Су-57 используют для его улучшения

03:21 30.12.2019 (обновлено: 11:27 30.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57
© РИА Новости / Илья Питалев
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Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Результаты работы комиссии по крушению новейшего истребителя Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"При испытаниях новой техники всегда возможны инциденты. Су-57 – это новая, высокотехнологичная, сложная техника. Прежде, чем пойти в эксплуатацию, машина проходит жесткие и многочисленные испытания. Эти самолеты уже налетали несколько тысяч полетов. К сожалению, даже с техникой такого уровня иногда случаются аварии. Конечно, это неприятно. Но ситуация будет детально проанализирована, а результаты работы комиссии по расследованию мы используем для того, чтобы сделать Су-57 еще более совершенным комплексом", - сказал Слюсарь.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
24 декабря, 13:22
Военный эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Су-57
Он отметил, что важнее всего, что летчик жив и никто не пострадал.
Су-57 потерпел крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. По данным источника РИА Новости, это был первый самолет, который должны были передать Минобороны до конца текущего года.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Читайте полный текст интервью Юрия Слюсаря >>
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
28 декабря, 12:44Новое оружие России
В Минобороны рассказали о поставках Су-57 в ВКС
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Су-57Воздушно-космические силы РоссииОбъединенная авиастроительная корпорацияЮрий СлюсарьБезопасность
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