Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

"Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации", — сказал Слюсарь.

Он отметил, что в мире не много игроков, создающих гражданские самолеты, и все они с разной скоростью пришли именно к такой модели. "У нее есть экономические резоны — инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте — гражданские самолеты. Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет", — добавил глава ОАК.