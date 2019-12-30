Глава ОАК: все российские гражданские авиалайнеры могут переименовать

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Все гражданские авиалайнеры, производимые в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Ранее гендиректор "Ростеха", куда недавно вошла ОАК, Сергей Чемезов заявил в интервью РБК, что самолет Sukhoi Superjet 100 может получить российское название.
"Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации", — сказал Слюсарь.
Он отметил, что в мире не много игроков, создающих гражданские самолеты, и все они с разной скоростью пришли именно к такой модели. "У нее есть экономические резоны — инвестиции идут в один бренд, а не рассеиваются по многим направлениям. Ведь продукты представлены в одном сегменте — гражданские самолеты. Дискуссия на эту тему идет, решения еще нет", — добавил глава ОАК.
17 ноября, 11:52ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
По его словам, под ребрендингом следует понимать процесс, связанный с формированием Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами. Это "Иркут", который реализует программу МС-21 и на базе которого "собирается" дивизион, ГСС — производитель SSJ100, ряд гражданских активов.
"Речь идет о создании нового субъекта гражданского авиастроения в нашей стране, о создании того, чего не было, — объединенной гражданской структуры, управляющей линейкой гражданских программ. Эти процессы требуют правильного рыночного позиционирования, которое бы объясняло корпоративные и технологические процессы, происходящие в отрасли", — пояснил Слюсарь.
27 декабря, 12:21ОАК планирует произвести 20 самолетов SSJ100 в следующем году