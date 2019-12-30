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Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии
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РИА Новости

Главы Египта и Франции договорились о совместной работе по Ливии

03:05 30.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и французский лидер Эммануэль Макрон договорились нарастить усилия для решения ливийского кризиса, сообщается в заявлении представителя администрации президента Египта.
"Господин президент Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня вечером (в ночь на понедельник по мск - ред.) провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - говорится в заявлении.
Согласно документу, "была достигнута договоренность об активизации двусторонних усилий, а также (совместных - ред.) с международными партнерами для работы над решением нынешней критической ситуации в ливийском вопросе".
Ас-Сиси подтвердил позицию Египта, "направленную на возвращение безопасности и стабильности в Ливию, поддержку усилий по борьбе с терроризмом, прекращению деятельности вооруженных группировок и незаконного внешнего вмешательства в (дела - ред.) Ливии".
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В свою очередь Макрон подтвердил стремление Франции найти политическое решение ливийского кризиса.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Эммануэль МакронАбдель Фаттах ас-СисиФранцияЛивияЕгипетВ мире
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