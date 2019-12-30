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В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии
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РИА Новости

В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии

02:54 30.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили "скорой помощи". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Упавшая с высоты артистка цирка во Владивостоке находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель городской клинической больницы №2.
Накануне местные СМИ опубликовали видео, снятое в цирке Владивостока. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену. В краевом департаменте здравоохранения сообщили, что врачи "скорой" доставили пациентку в больницу.
"Состояние тяжелое. Оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник.
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