В Приморье упавшая с высоты акробатка находится в тяжелом состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек - РИА Новости. Упавшая с высоты артистка цирка во Владивостоке находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель городской клинической больницы №2.
Накануне местные СМИ опубликовали видео, снятое в цирке Владивостока. На нем видно, как девушка срывается с троса и падает на арену. В краевом департаменте здравоохранения сообщили, что врачи "скорой" доставили пациентку в больницу.
"Состояние тяжелое. Оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник.
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