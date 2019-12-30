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Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР
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РИА Новости

Ким Чен Ын призвал к "наступательным" мерам для безопасности КНДР

02:21 30.12.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал обеспечить безопасность страны "наступательными" мерами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Агентство отмечает, что Ким Чен Ын выступил на пленуме центрального комитета Трудовой партии КНДР.
"Потребовав принять конструктивные и наступательные меры для полного обеспечения суверенитета и безопасности страны в условиях настоящей ситуации, он поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР", - пишет ЦТАК.
Глава КНДР Ким Чен Ын
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Центральное телеграфное агентство КореиКим Чен ЫнКНДРТрудовая партия КореиВ мире
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