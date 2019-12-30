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Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году
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РИА Новости

Создание "Долины Менделеева" на базе РХТУ начнется в 2020 году

02:13 30.12.2019
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© ГК "СУ-155"Учебно-лабораторный корпус РХТУ им. Менделеева
Учебно-лабораторный корпус РХТУ им. Менделеева
© ГК "СУ-155"
Учебно-лабораторный корпус РХТУ им. Менделеева . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Создание первых корпусов Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", который будет ориентирован на решение задач импортозамещения, начнется в 2020 году на территории тушинского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Основные направления деятельности центра будут сосредоточены на разработке отечественных технологий и новых продуктов в области малотоннажной химии, агрохимии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, радиохимии, нефтехимии, а также на подготовке специалистов по этим направлениям. Одна из основных особенностей "Долины Менделеева" — следование принципам зеленой химии при производстве, что подразумевает исключение материалов, веществ, побочных продуктов и отходов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду", - говорится в сообщении.
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"По ряду позиций современная химическая отрасль России ещё находится в зависимости от импортных поставок продукции малотоннажной химии и особо чистых веществ. Справиться с данным вызовом должен инновационный научно-технологический центр "Долина Менделеева", ориентированный на решение задач импортозамещения и "импортоопережения" в области химических технологий", - пояснил глава ведомства Денис Мантуров.
По его словам, центр создается в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и подготовки востребованных специалистов. "Все это должно помочь стране занять прочное положение на мировом рынке высокотехнологичной химии, который, по прогнозам экспертов, к 2027 году достигнет объема в 2 триллионов долларов", - подчеркнул Мантуров.
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Запустить объекты первого этапа "Долины Менделеева" планируется в 2021 году, структурно комплекс будет разделен на 3 кластера: научно-технологический, занимающийся исследованиями и подготовкой специалистов, производственный - имеющий совокупный объем выработки до 1 тысячи тонн в год, и кластер, поддерживающий инфраструктуру, отвечающий за проектирование, сертифицирование и финансирование стартапов, рассказал министр. Ожидается, что на первом этапе в проект будет вложено около 5 миллиардов рублей частных инвестиций, что позволит в ближайшие 2 года начать работу новым 25 малым и средним компаниям, уточнил Мантуров.
"Сегодня химическая индустрия в мире переживает крупнейшую трансформацию, высокотехнологичная малотоннажная продукция вытесняет традиционную практически во всех отраслях. За ближайшие 5-7 лет объем мирового рынка "умной" химии удвоится. Наша цель — помочь российским компаниям решить задачу по развитию внутреннего производства, которую ставит перед отраслью Минпромторг, способствовать увеличению несырьевого экспорта и, как результат обеспечить нашим резидентам достойное место в зарождающихся глобальных производственных цепочках", - отметил генеральный директор фонда "Долина Менделеева" Евгений Тоневицкий.
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