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Религия и мировоззрение
2019-12-30T01:48+0300
https://ria.ru/20191230/1563001104.html
В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских
https://cdn25.img.ria.ru/images/151511/32/1515113239_0:0:4256:2394_1036x0_80_0_0_ea08695eafa0230dfcbbbb64b257ca85.jpg
РИА Новости

В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских

01:48 30.12.2019
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© AFP 2019 / AFP-Services / Savo PrelevicСотрудник полиции Черногории
Сотрудник полиции Черногории
© AFP 2019 / AFP-Services / Savo Prelevic
Сотрудник полиции Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта.
В субботу лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. В воскресенье вечером в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови прошли акции протеста. Особенно острой ситуация стала в пригороде столицы страны.
"Быстрым вмешательством полиции прорвана блокада на трассе к аэропорту Подгорица, движение восстановлено. В ходе акции ранения получили четыре сотрудника", - сообщило управление полиции в Twitter.
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Уточняется, что протестующие повалили сосну на трассу, а затем закидали камнями прибывших полицейских. Одного из них – Далибора Живковича - с травмой головы доставили в больницу.
В то же время в социальных сетях оппозиции распространяется видео, на котором полностью экипированная полиция пытается пробиться в соборный храм Воскресения Христова в Подгорице, где тысячи верующих собрались на вечернюю службу. В другом пригороде столице - Зете - демонстранты использовали против нарядов полиции фейерверки.
Представители Сербской православной церкви (СПЦ) в воскресенье отказалась взять на себя ответственность за насилие на протестах. Православные епископы в Черногории ранее призвали верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях. Архиереи призвали верующих "молитвенно выражать протест", а полицейских и руководство страны не применять силу.
Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы будет проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.
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Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собрались около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
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Религия и мировоззрениеМило ДжукановичДемократический фронт ЧерногорииСкупщина ЧерногорииЧерногорияПодгорица (город)В мире
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