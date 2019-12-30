В Черногории во время протестов ранены четверо полицейских

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Четверо сотрудников полиции Четверо сотрудников полиции Черногории пострадали в воскресенье вечером в ходе столкновений с демонстрантами из-за закона о религиозных объединениях, сообщило управление полиции страны.

Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Полиция избила епископа Диоклийского Мефодия. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта

В субботу лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. В воскресенье вечером в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови прошли акции протеста. Особенно острой ситуация стала в пригороде столицы страны.

"Быстрым вмешательством полиции прорвана блокада на трассе к аэропорту Подгорица, движение восстановлено. В ходе акции ранения получили четыре сотрудника", - сообщило управление полиции в Twitter

Уточняется, что протестующие повалили сосну на трассу, а затем закидали камнями прибывших полицейских. Одного из них – Далибора Живковича - с травмой головы доставили в больницу.

В то же время в социальных сетях оппозиции распространяется видео, на котором полностью экипированная полиция пытается пробиться в соборный храм Воскресения Христова в Подгорице, где тысячи верующих собрались на вечернюю службу. В другом пригороде столице - Зете - демонстранты использовали против нарядов полиции фейерверки.

Представители Сербской православной церкви (СПЦ) в воскресенье отказалась взять на себя ответственность за насилие на протестах. Православные епископы в Черногории ранее призвали верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях. Архиереи призвали верующих "молитвенно выражать протест", а полицейских и руководство страны не применять силу.

Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ сообщила в пятницу, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы будет проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих.

Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.